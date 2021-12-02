2021 BWF世界羽球巡迴賽年終賽，寶島組合「麟洋」李洋／王齊麟2日小組賽第2戰21比13、21比12力退丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），目前「麟洋」1勝1敗，還要看3日印尼「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）與丹麥組合一戰的結果，決定由哪兩組出線4強。

BWF年終賽僅有單季巡迴賽積分排名前8的選手取得參賽資格，逢奧運年奧運金牌可保送參賽資格，今年東奧羽球男雙金牌李洋／王齊麟成為台灣唯一代表，小組賽首戰直落二不敵「小黃人」，想以分組前二爭取4強門票，第2場有必勝的壓力，這場比賽丹麥組合失誤偏多，給了「麟洋」不少機會。

首局1比2後，李洋／王齊麟連得6分站上領先，一舉收下局數領先，次局「麟洋」靠著一波11比2高潮奠定勝基，也保住晉級希望。

「麟洋」是年終賽衛冕冠軍，小組賽首戰0比2落敗，不過同組4隊中印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）首戰獲勝後退賽，成績不列入計算，形成中華、印尼、丹麥3隊爭奪2張4強資格的局面，小組賽第2戰「麟洋」直落二勝出，3日免出賽獲得一天喘息，隔空等待吉德翁／蘇卡穆約、阿斯特魯普／拉斯姆森比賽結果。