為搶攻市場商機，台灣廢水處理工程大廠萬年清（6624）2日與印度廢水工程廠商XH2O Solutions簽署合資備忘錄（MOU），全力拓展印度市場，萬年清將與XH2O公司合資在印度Ahmedabad，成立「Ever Clear-XH2O」公司。其中，萬年清將持有過半股權，進行印度市場的長遠布局及市場開發。

萬年清積極布局全球廢水處理商機，以往年度營收，以海外地區為主，2020年及2021年因疫情影響，國際需求端，暫緩資本支出，但全球廢水處理需求，仍為正成長趨勢，萬年局積極拓展海外市場腳步，未曾停止，2日與公司第一個印度廢水工程案業主XH2O Solutions簽署合資備忘錄（MOU），全力拓展印度市場。

萬年清表示，XH2O Solutions 成立於2009年，為一專業廢水處理公司，設立於Gujarat州第一大城Ahmedabad，提供當地客戶廢水處理及回收相關技術服務，同時亦為公司在印度第一套流體化床Fenton系統的戰略合作夥伴。

萬年清指出，印度Gujarat州近年來發展迅速，過去以來長期GDP成長平均高達13％，同時為印度主要工業發展大州，其產值占全印度約18％。在印度經濟高速成長之下，水污染問題亦日趨嚴重，當地環保主管機關GPCB亦開始加大力度要求各工廠排放水水質，及改善處理系統，使得廢水處理需求急速增加。

尤其，近年來印度政府積極鼓勵外商投資推動「Make in India」，尤其在中美貿易戰後及疫情後供應鏈重組下，許多公司紛紛前往印度投資設廠，萬年清預期在水處理上市場需求，勢必迅速成長。

今年印度國際專業水展「IFAT India」，12月2日至4日在Ahmedabad舉辦。IFAT India為印度重要水展之一，每年都有數百家廠商參展、近萬人次參觀，今年萬年清與XH2O公司共同參展，展出萬年清的先進高級水處理技術外，亦在展場，舉行萬年清與XH2O公司線上合資MOU協議簽署儀式，外貿協會駐孟買辦事處代主任王世杰蒞臨見證。

「Ever Clear-XH2O」公司成立後，希望藉由萬年清20餘年來耕耘在海內外廢水處理市場的技術能量，加上印度XH2O Solutions公司在地工程服務經驗與當地深耕人脈與通路，更快速進入印度廢水處理市場，提供印度客戶完整的水處理解決方案；同時就近服務當地台商，解決水污染處理難題。

萬年清在當地已有每日處理水量達3萬噸（CMD）指標性案場實績，預期可爭取更多工業區污水處理場標案，以大幅提升整體營收。