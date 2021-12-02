蔡英文總統「論文門」被指控學位造假，蔡英文的律師日前發聲明表示，根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位，口試紀錄由倫敦大學保存，並非倫敦政經學院（LSE）。並警告部分人刻意編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任。資深媒體人彭文正1日洋洋灑灑列出7大疑點，回擊蔡英文律師團隊。對此，民進黨台北市議員王世堅2日則喊話彭文正，若彭文正願意回台，自己願意陪他面對審判。

王世堅2日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及蔡英文論文案，他說，自己和彭文正是非常多年的好友，非常信任他的人格和特質，彭文正是非常追根究柢的人，儘管論文這個案子到現在還是羅生門，他和蔡英文團隊之間一直有爭執，但我覺得還是親痛仇快，希望他們能夠盡早化解，蔡總統的論文因為是30多年前出品的，是不是在程序上或保存尚有遺漏的地方，所以導致有某一些誤解。

王世堅強調，自己很了解彭文正的政治立場，他是不可能去幫國民黨的。媒體人羅友志說的也沒錯，誹謗罪是輕罪，現在之所以發出通緝，其實是程序上的問題，但王世堅認為，這種東西並不嚴重，因為到案說明後，因為是輕罪，不太可能有羈押或入監牢幾年，只是在名聲上確實不好聽，畢竟彭文正在社會上這麼有聲望，這麼好的一位學者，用這樣的罪名通緝他，確實是有點怵目驚心。

王世堅坦言，自己非常渴望，彭文正能回台把事情處理清楚，因為自己很懷念他，彭文正是非常正直，非常好的一個人。

主持人好奇追問，「彭文正回台，能受到公平對待嗎？民進黨內部真的有這種親痛仇快的感受嗎？」王世堅說，他相信一定可以的，如果他有疑慮，自己願意一直陪著他面對審判。

王世堅也重申，大家可以去看彭文正過去對台灣的未來、尤其是捍衛台灣主權方面，是從來沒有退縮過的，永遠是站在第一線。