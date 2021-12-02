很久沒見到歌迷「本人」的Tizzy_Bac也將陪大家一起倒數。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

睽違六年再度出專輯的滅絕師太即將登上台北跨年，將以溫暖嗓音陪伴大家迎接2022。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

「台北最High新年城-2022跨年晚會」今年將由超人氣網路節目木曜四超玩主持群，邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞接下主持棒，已經公布的演出卡司有包含Tizzy Bac、木曜四超玩主持群、旺福、茄子蛋、動力火車、黃小琥等，最特別的是，這次台北跨年所有演出藝人都是「全台獨家」，跨年夜只演台北這一場，將帶給民眾滿滿的驚喜。

謝坤達開玩笑地直呼「覺得相當不可思議，台北市政府也太鬧了吧！」但對彼此的默契很有信心；邰智源表示，到時演唱會剛結束，可能有一些歌曲會帶進跨年夜，但還會有其他驚喜，大家可以好好期待一下。

泱泱、溫妮及阿部瑪利亞則是已經開始重溫前幾年的跨年影片，努力做足功課，KID透露最擔心的就是下雨，「如果下雨的話乾脆我就穿防寒衣好了，穿那種下水的防寒衣來主持，反正都是水，穿這樣主持也滿爽的，大家一起淋雨啊」並驚喜爆料，「反正如果我們太失控，還有一位神秘的主持人會cover我們！啊！這個公布了嗎？可以講嗎？」

睽違六年再度推出新專輯的黃小琥，除了獻唱新歌，她也保證一定會演唱觀眾耳熟能詳的經典神曲《沒那麼簡單》，以溫暖嗓音陪伴每一個人，「我想最糟的日子過去了，我們應該要珍惜大家還可以出門跨年慶祝的美好，也要感謝醫護人員對疫情的付出。」

茄子蛋開心透露，歌單一定會讓大家很有驚喜；至於如何為跨年演出備戰，茄子蛋笑說，如果天氣很冷，就在後台備一條彈力繩，瘋狂運動熱身，還可以輪流鍛鍊肌肉。

牢騷系樂團Tizzy Bac出道多年首次在跨年夜登上台北市民廣場，兩人都表示非常地興奮，「從疫情開始以來，很久沒有見到歌迷『本人』的感覺，想到可以在跨年夜跟大家一起度過就覺得好開心。」

旺福得知將首度在台北跨年時，直呼唱什麼歌都會很開心，誓言要用歡樂的音樂和民眾一起告別這辛苦的2021年，希望跟疫情說聲莎呦娜拉（再見）；團員們也喊話，「希望後台備有薑母鴨、羊肉爐、麻油雞。」