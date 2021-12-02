行政院長蘇貞昌2日晚上到竹北市參加公投說明會，呼籲民眾對4個公投議題，通通投下不同意。（莊旻靜攝）

新竹縣小英之友會、立委邱泰源、民進黨新竹縣黨部發起公投宣講，2日晚間在竹北市舉辦，呼籲民眾在公投案通通投下不同意票，現場約有千人到場。（莊旻靜攝）

全國性公民投票案即將在12月18日登場，行政院長蘇貞昌2日晚間到新竹縣竹北市，參加由民進黨新竹縣黨部舉辦的公投說明會，會中他也呼籲民眾在4案全部投下不同意票，並與在場者齊呼「4個不同意，台灣更有力」。

蘇貞昌先說明政府這幾年來在育嬰政策、調薪上的支持，又說軍公教明年調薪，經費都已經準備，但國民黨不審預算，在諸多政策上都反對，像在國會殿堂丟豬內臟，拿不出辦法、沒有料，就是在亂。

以公投案來說，蘇貞昌表示，核四花了3000億不曾發過1度電，在前總統馬英九任內封存，且位於斷層帶上，萬一出事就影響台北、新北、基隆、宜蘭等1千萬人口，國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜都曾反對，就連朱立倫也曾經反對，現在卻改口支持，出爾反爾，「也是在亂」。

然而供電十分重要，蘇貞昌強調，政府要穩定供電，蔡英文總統為了改善空氣汙染問題，將燃煤發電改成天然氣，高雄、台中都已經設站，第3個接收站希望設在桃園。過去馬政府核定三接面積為232公頃、蓋在藻礁上，蔡政府已縮減至23公頃，有避開藻礁，包含在地的里長、桃園市長鄭文燦都支持，因此為了穩定供電、科技發展，「珍愛藻礁」案也要投下不同意。

至於萊豬議題，蘇貞昌指出，國民黨已經開放萊牛9年，從2012年進口1.8萬噸，到2020年進口6.4萬噸，且全世界109國家、地區，包括日本、加拿大等都允許進口含萊豬肉，政府也會依照國際標準審核，拜託大家「反萊豬」投下不同意。

在「公投綁大選」案，蘇貞昌表示，3年前公投綁大選，造成邊投邊開票的亂象，開票到半夜2點，他說，民主不可以「倒退嚕」，為了台灣的未來，請民眾出來投下不同意票。

這場說明會由新竹縣小英之友會、立委邱泰源、民進黨新竹縣黨部發起，內政部長徐國勇、行政院政務委員兼發言人羅秉成、立委邱泰源、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、行政院顧問鄭朝方、縣議員張珈源及吳傳地、行政院顧問鄭朝方、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德及竹北市民代表蔡蕥鍹等人均到場，宣講投下不同意票的重要性。