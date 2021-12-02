大江生醫與屏科大合作打造生物多樣性園區，透過產學合作保護生物多樣性，也打響台灣製造的品牌，如已完成實驗的嘉寶瓜待萃取後將送到歐洲的知名藥妝店販售。（謝佳潾攝）

大江生醫推「Revive 100」至今10年，透過植物幹細胞增生珍稀植物、再萃取精華製成產品，而今特與屏科大合作捐70餘萬整建生物多樣性園區，透過產學合作改以植株栽種方式復育，除成功保護生物多樣性，也打響台灣製造的品牌。

大江生醫董事長林詠翔指出，大江長年關注生態復育，因此推動「Revive 100」計畫，即以先進的植物幹細胞及組織培養技術，將各式瀕臨絕種或珍稀植物的植株增生並量產，再從量化產生的植株回歸到棲地種植，藉此穩定生態系也達到復育目標。

但他說，計畫推動10年來，因找不到適合的土地與人力，所以幾乎都是透過植物幹細胞來萃取精華製成產品，直到今年3月與屏科大簽約後，才藉由產學合作達到以植株栽種的復育目標，並透過屏科大植株栽種的實驗來實踐「以植物復育創造經濟富裕」的理念。

他開心舉例道，由屏科大栽種出的澎湖嘉寶瓜已做完實驗，待萃取後就會送到歐洲、由歐洲知名藥妝店販售，並讓全世界知道這是真正的台灣商品，從陽光、空氣、水、土壤到高科技萃取、封裝一路都是台灣製造。

大江生醫除與屏科大合作將智慧農場2.5公頃的空地打造成符合全球良好農業規範管理模式的「生物多樣性園區」外，同時也簽訂「IBD原料種植生產與栽培人才培育計畫」，開設相關課程並帶領學生實習生醫藥用作物的栽培與生產。

屏科大表示，目前園區內以適地適性的生態綠化做法培育多種台灣原生植物，如普蒂亞花、玫瑰、白洛神、秋葵、白鶴靈芝、嘉寶瓜、金針花、白蓮霧等，除保護在地生物多樣性外，也與業界合作推廣智慧農業，盼未來能提供農民、業者更好的原料，增進產業收益。