美股周三大洗三溫暖，早盤開高後受到聯準會(Fed)主席鮑爾暗示將加速量化寬鬆(QE)退場步調，以及美國出現首例Omicron確診病例，盤勢急轉直下，從長紅下殺至以長黑做收。

不過短線跌深之後，吸引逢低買盤進場，支撐美股止跌反彈，道瓊工業指數周四早盤上漲逾200點或0.7％，來到34230點，標普5百與那斯達克指數分別彈升0.6％與0.2％。

美股周三早盤反彈氣勢強盛，道指最高一度大漲521點或1.5％，標指更強彈1.9％，科技股雲集的那斯達克指數也飆高1.8％，但收盤時空頭氛圍瀰漫，道指大跌460點或1.3％，標指與那指分別殺低1.2％與1.8％。

美股變臉主因為鮑爾暗示QE將加速退場，他周三在發表證詞時表示，「目前而言，經濟十分強勁，且通膨壓力上揚，所以在我看來討論加快縮減購債是合適的做法，QE可能提前幾個月完全退場，我預估本月決策會議將就此進行討論。」

美國疾病管制與預防中心(CDC)接著又證實Omicron變種病毒已入侵美國，加州出現首例確診病例，賣壓一湧而出，造成跌勢擴大。TD證券發布研究報告指出，「投資人對Omicron的疫情發展越來越感到不安，同時也擔心QE加快退場。」

觀光類股跌勢尤重，因為投資人憂心Omicron將造成各國採取更嚴格的旅遊限制，郵輪、航空與飯店公司一片慘綠。

安達(Oanda) 資深市場策略師莫亞(Ed Moya)表示，「這套劇本我們之前就看過，華爾街短線走勢很可能主要將看Omicron的疫情發展，除了Omicron，未來幾周影響大盤走向的還有供應鏈問題與通膨相關數據。」

此外，市場同時緊盯就業市場情勢，11月官方非農就業報告周五出爐，有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國民間部門11月新增53.4萬就業人口，優於市場預期的50.6萬。