台中藝術博覽會（台中藝博）2日在台中日月千禧酒店開幕，3至5日開放民眾參觀。今年展出質量更勝以往，今年共邀集5個國家、69家台灣畫廊、5家海外畫廊及3間特展、超過400位藝術家、逾2500件作品參展，展現藝術家在全球疫情影響下，依舊蓬勃的創作能量。尤其，今年台中藝博首次推動中部館際聯盟，包括國立台灣美術館等10家機構共同參與，共同呈現中台灣豐沛的藝術能量。

社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣致詞時表示，該協會身為視覺藝術產業的領頭羊，在疫情之下，帶領著產業往前突破，隨著全台的共同努力下，今年的藝術博覽會成績，是近幾年來最好的。

畫廊協會也觀察到新興藏家加入藝術博覽會開始收藏作品，這些新血的加入，是台灣藝術產業的新希望，畫廊協會也將趁勢突破，營造更好的產業平台。

與會的台中市長盧秀燕指出，一個國家和城市的文明高度，建立於教育文化的發展程度，除公部門的政策與推動外，更仰賴民間力量的協助，因此，市府非常感謝中華民國畫廊協會長年對於台中藝文產業的貢獻努力。

另外，台中市一直缺乏大型展演場館，在市府團隊的努力之下，台中國際會展中心和台中綠美圖目前都已正式動工，而台中巨蛋也委託國際級建築設計師隈研吾規劃中，預計於明年動工，相信屆時將可以提供台中的藝文活動，更完善寬廣的舞台。

盧秀燕鼓勵市民把握3至5日三天展期，踴躍前往欣賞，台中藝術博覽會不但為藝術創作者及收藏家建立平台，也已成為中台灣重要的藝術盛會之一。

今年台中藝博首次推動中部館際聯盟，包括台灣美術館、大墩文化中心、新竹市美術館、亞洲大學現代美術館、雲科大藝術中心、毓繡美術館、陳庭詩紀念美術館、李澤藩美術館、陸府生活美學教育基金會，及晶美術館，透過上述10家館際聯盟的互動與合作，共動呈現中台灣豐沛的藝術能量！

隨著台中藝博的品牌價值，近2年內越顯突出新興藏家，及特殊的城市都會風格，使得台中藝術博覽會不僅是雕塑型藝術作品的交流平台，也成為青年藏家收藏實體藝術作品的第一個管道。