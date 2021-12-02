奪下第58屆金馬獎最佳劇情片、最佳女主角的電影《瀑布》曾在新北市烏來區桶後溪林道取景。新北市政府新聞局今(2)日下午邀請各局處機關志工觀影，新北市長侯友宜參與映後座談分享觀後心得，鼓勵角逐第94屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。

國片《瀑布》的導演鍾孟宏透過獨特運鏡、光影捕捉，把新冠肺炎疫情下的人際關係、一對母女的情感轉折及思覺失調症等議題，以溫暖且療癒的方式呈現給大眾；導演鍾孟宏、監製瞿友寧、演員李李仁今天下午也出席映後場。

侯友宜坦言，尚未看《瀑布》這部電影，但是對劇中詮釋的思覺失調議題多有感觸，只是目前還挪不出兩個多小時來專心觀賞，此話一出，導演鍾孟宏當場允諾陪市長一起看。

侯友宜表示，期待該片能代表台灣角逐第94屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，拿下「小金人」為華語電影爭光，特別感謝劇組選擇到新北市取景，並表示該片的獲獎新北市與有榮焉，也期盼這次包場眾人集氣，希望助攻《瀑布》在奧斯卡金像獎再締佳績。

鍾孟宏表示，僅管《瀑布》以疫情為背景，但並不是一部疫情電影，期盼觀影者可從中獲得啟發，對未來抱持希望。

瞿友寧則表示，這部片子更想談的是人生的無常，在新冠疫情未發生前，大家都沒想到有一天會全場觀眾都須戴口罩看電影一樣。就像片中主角在疫情隔離壓力下逐漸找到生命的出口，也希望觀眾都能從中獲得溫暖與力量。

演技備受肯定的李李仁分享，因為跟女主角賈靜雯太熟了，所以對手戲演起來很有默契，瞿友寧笑說，是老夫老妻的概念嗎？現場笑聲一片。

新聞局指出，《瀑布》全片看似平靜卻又暗潮洶湧，是鍾孟宏導演首部以女性視角切入的劇情片，其中王淨與同學在河邊烤肉的場景，就是拍攝於新北市烏來區的桶後溪周邊林道，鍾導演運用清澈溪流、綠意山林及無預兆的河水暴漲對比，詮釋你我都可能在某個時刻遭受迎面而來的巨大壓力，但只要多一點理解與包容，就能從中獲得力量。