美國被新變種病毒Omicron攻破傳出感染首例，拜登政府要收緊入境檢疫及防疫措施，2日宣布含美籍在內的所有入境旅客，無論有沒有打過疫苗，皆須持搭機前1日的 Covid-19篩檢報告。另外大眾運輸工具上強制戴口罩命令，延長到明年3月18日。

拜登政府甫於11月公布，外籍旅客須完整接種疫苗才獲准入境，並出示搭機前3天的Covid-19陰性檢驗報告。但美國政府資深官員透露，按照下周上路的新規，原本要求搭機前3天內篩檢縮短為1天內。

此入境新規不分美國公民和外籍旅客一體適用，且不管有無接種疫苗都得遵守。現行規定未完整接種疫苗的外國人不得進入美國，美籍人士則須持搭機前24小時內的陰性篩檢報告。

至於在美國大眾交通工具上，以及機場等運輸設施內的強制戴口罩令，原本預定明年1月18日到期，拜登政府決定延長至3月18日。不戴口罩的初犯仍罰500美元，累犯罰金會加倍，最高到3000美元。

自南非1周前向世界衛生組織（WHO）通報，發現傳染力更強的Covid-19新變異株Qmicron後，全球繃緊神經嚴防被Qmicron攻陷。WHO周三警告，迄至目前有23國傳出Qmicron確診病例，未來幾周數字料還會攀升。

連美國都被Qmicron攻破，出現首起確診病例。衛生部官員周三證實，該名染疫者打過2劑疫苗，最近從南非返美回到加州仍確診，經基因定序確認是Qmicron，所幸是輕症而且在復原中。

拜登政府其他對抗Qmicron的新措施還包括，推廣使用非處方籤的居家快篩檢測，確保這些快篩試劑納入私人保險，或由健康中心免費提供。美國政府並打算開辦家庭疫苗接種診所，要學校推廣接種疫苗。

此外拜登政府也要加快施打加強針的腳步，拜登周四還將宣布一項鎖定年長者的公共教育運動，並計畫與藥局合作，聯繫符合資格的美國人補打加強劑。