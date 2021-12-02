日本《日經亞洲評論》網站報導，作為對中俄等國的威懾手段，日本計畫將其巡弋飛彈射程由現有100至200公里提升到1000公里以上，最快在2025年之前就可以開始部署。飛彈將由三菱重工研製，將可從陸地、戰機與艦艇上發射。

報導指出，日本防衛省計畫升級和擴增巡弋飛彈的能力，預計開發成本達1000億日圓（約新台幣244億5000萬元）。

報導說，日本認為當前亞太地區在導彈研製方面競爭日趨激烈，他們已別無選擇，只能持續加強自身防衛能力。日本防衛省一名高級官員表示：「鄰國正在研製飛彈，日本也需要提升裝備的威懾力量。」這種說法明顯指向中國近年來一直在增加飛彈數量，這些中程飛彈可以直接打擊日本和關島。過去十年來，大陸飛彈發射井的數量提升了8倍，在2020年已達到82座。

由於中國軍事活動升級，美國正在考慮在連接沖繩與台灣和菲律賓的第一島鏈上部署飛彈網絡計畫。美國國會報告建議與夥伴國家進行對話，鼓勵他們接受美國在該地區部署中程飛彈，為台灣可能發生的緊急情況做準備。中國外交部則威脅將採取反制措施，並希望日韓兩國也能反對美方的計畫。

此外，報導表示，韓國今年5月已取消飛彈射程800公里內的限制，北韓已經擁有射程超過1000公里的彈道飛彈，並將日本列為攻擊區。