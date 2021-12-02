黃子佼、Lulu和動力火車跟新郎在休息室召開會議。（東森綜合台提供）

動力火車開心為新人獻唱。（東森綜合台提供）

黃子佼、 Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》本周日（5日）由動力火車擔任婚禮歌手，4人討論婚禮工作分配過程超跳tone以外，動力火車竟開始懷疑節目的真實性，顏志琳突然一臉正經問主持人：「這是不是真的新郎新娘？還是說你們在開玩笑？」讓黃子佼傻眼回嗆：「你們太瞧不起我們了，我們哪有這種閒工夫！」這意外的小插曲，笑翻所有人。

動力火車這次替在醫院工作的新人演唱，當尤秋興得知新郎的選歌是陶喆的〈愛很簡單〉，原本立馬推辭：「這有點困難啦！」他解釋因為自己是純Rock，但顏志琳什麼歌都可以唱，所以他也願意認真去學，兩人更找來樂團「擊沈女孩」搭檔為新人獻唱，用心程度驚人。

而婚禮當天，Lulu指派動力火車在唱婚歌前，先協助她包裝要送給新人的新婚禮物，沒想到這2人的加入反而讓她更手忙腳亂，最後還崩潰問身旁助理：「我的高血壓藥有帶嗎？」

《婚禮歌手》是一檔實際為新人規劃婚禮、執行，並邀請知名歌手為新人祝福獻唱的音樂實境節目。節目5月開放新人報名至今，申請報名件數高達5千多，引發眾多新人迴響。每周日晚10點於東森綜合32頻道播出，同時，每周日晚11點也會在LINE TV上播出。