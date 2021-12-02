遭男友施暴後首露面 高嘉瑜「見識到人性恐怖」激動淚訴：自己真的很蠢

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴囚禁遭羈押禁見；此事曝光後高昨（1）在記者會哽咽承認識人不明，多次向外界抱歉，因為感情問題讓大眾擔心；而反觀林秉樞遭逮時還說「她應該很開心」，網友紛紛痛批林毫無認錯心態，連律師李怡貞也說「這個家暴事件，受害者唯一該被檢討的只有『到底妳為什麼需要道歉？』」。

家暴事件曝光後，高嘉瑜昨（1）日記者會中，一開始就和大眾道歉「首先我跟大家說對不起，讓大家擔心」，她說因為自己太笨，「我真的是識人不明、非常抱歉，自己真的很蠢。」而反觀林秉樞遭警方移送時，媒體詢問「有沒有什麼想對高嘉瑜說？」他竟說：「她應該很開心」，後來才說「如果有傷害或者對不起嘉瑜的地方，在這邊公開鄭重道歉」，仍非直接道歉，讓網友痛批毫無懺悔心。

高嘉瑜在記者會哽咽承認識人不明，多次強調向外界抱歉；而反觀林秉樞遭逮時還說「她應該很開心」，網友紛紛痛批林毫無認錯心態。（資料照）

李怡貞在臉書粉絲團發文說「這個家暴事件，受害者唯一該被檢討的只有『到底妳為什麼需要道歉？』」，她說「對不起」這3個字，到現在施暴者（林秉樞）刻意在媒體面前講那麼多，卻都還沒說過這3字，反而她在受害者（高嘉瑜）的新聞或聲明都看到了；她認為高根本無需說抱歉，反倒是林應該鄭重道歉。

李怡貞在臉書粉絲團發文說「這個家暴事件，受害者唯一該被檢討的只有『到底妳為什麼需要道歉？』」（翻攝自臉書）

立委王婉諭也在臉書表示「你沒有錯，請不要怪罪自己」，呼籲社會不要檢討被害者，「請不要將你們認為的被害人的該有的樣子，加諸在任何人身上。」（翻攝自臉書）

立委王婉諭也在臉書表示「你沒有錯，請不要怪罪自己」，她說許多人在面對親密關係中暴力脅迫時，第一時間會陷入混亂，感到背叛、恐懼、擔憂外界眼光、過於痛苦而難以面對，甚至會身陷自我懷疑，認為都是自己識人不明的錯；她呼籲社會不要檢討被害者，「請不要將你們認為的被害人的該有的樣子，加諸在任何人身上。」