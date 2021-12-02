上銀科技每年投入行銷經費約營業額1％～2％，每年品牌發展投入金額約2億元。2日以品牌價值6400萬美元，新台幣計價約18億元、成長12％，獲頒發2021年台灣最佳國際品牌Top 25。

經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院負責執行，交由全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦「2021年台灣國際品牌價值調查」今(2)日揭曉。上銀科技以品牌價值6400萬美元，折合新台幣18億元、成長率12％，榮獲2021年台灣最佳國際品牌Top 25。

上銀指出，2020年新冠肺炎疫情重挫全球經濟，加上美中貿易對抗持續，全球經濟充斥著不確定性，上銀更加積極突破核心技術的全新領域發展，持續耕耘國際布局及品牌差異化策略，榮獲2021年台灣最佳國際品牌Top 25，保持頂尖行列。上銀感謝經濟部工業局舉辦此獎項，激勵企業耕耘品牌，上銀會展現Made in Taiwan的韌性，持續與德國、日本等先進國家的工業產品，角逐天下。

上銀指出，上銀科技品牌HIWIN，意涵取自HI-TECHWINNER的縮寫，意義是With us you areａ hi-tech winner，既自我期許為高科技贏家，也意圖幫助客戶成為該領域的贏家。藉由「專業水準、工作熱誠、職業道德」之實踐，實現企業永續經營之職志。截至2020年底為止，上銀已於全球88國申請商標權，其中83個國家已完成註冊，5個國家在申請中，每年投入行銷經費約占年營業額1％～2％，每年品牌發展投入金額約為2億元。

上銀強調，上銀品牌發展，是上銀集團總裁卓永財在公司創立之初，就以HIWIN自有品牌行銷全球為宗旨，並由總經理蔡惠卿推動執行。耕耘品牌三十年多來，蔡惠卿深刻體會「研發創新是自有品牌的隱形翅膀、智財權是永續經營的基石」，意即品牌經營除了大家熟知的設計、製造、品質、行銷，也要考量到研發創新與智慧財產等等；然而品牌體驗對使用者而言，是由鏈條最脆弱的一環決定，因此品牌管理者必須與時俱進，經營團隊也必須保持精進的能力。

上銀指出，上銀產品是精密設備的關鍵零組件，精密工業市場一向是德國、日本所主導，經過三十多年蓄積堅強的研發創新能量，關係企業大銀微系統以「超薄型直驅馬達」產品，獲頒台灣精品金質獎；上銀則以「晶圓移載模組EFEM」榮獲台灣精品銀質獎，這是上銀集團自1993年以「精密滾珠螺桿」榮獲第一屆台灣精品獎「銀質獎」，30年來，總計獲得33項台灣精品金、銀質獎，代表上銀經營團隊在各方面的努力成果，獲獎也代表一份責任，上銀希望透過一代一代的努力，重塑並擦亮台灣製造的招牌，讓MIT品牌，全球閃耀。