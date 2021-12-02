近期主演華麗時代劇《茶金》的溫昇豪，角色看見未來趨勢，帶動茶葉發展。2日他出席在台北南港展覽館「台灣醫療科技展」一項生醫細胞治療技術展示活動，自拍攝地點陽明山上趕赴現場，他為禦寒多穿了一件防寒褲，長距奔波卻保持狀態完美。

溫昇豪2日神采奕奕出席醫技展。（陳俊吉攝）

他為廣告扮老，對於自己10年後的模樣，他表示：「聽說人到50歲氣質和心境會達到完美的平衡。」他透露自己不怕變老，「老有老的價值，是生命中很正常的循環，但要老得有態度、有氣質，別變糟老頭。」

他表示其實不在意皺紋，只在意皮膚毛孔，「現在4K螢幕，一看大家就知道你做了什麼！」身為專業演員，他更在意演戲的表情自然，堅持不打填充物，使用新技術後「周邊的人和攝影師、化妝師都有感，說我面容變得『緊緻』，看起來較有精神。」

他今年主演《火神的眼淚》與《茶金》兩劇皆為今年爆款劇，他不擔心在明年金鐘獎上自己打自己，謙虛表示：「整個團隊的配合才是重點，能參與我已非常感激。」《茶金》大受好評，他笑言小孩看了戲說「爸爸好帥！」讓他十分開心。