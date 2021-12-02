明年1月31日是除夕，家樂福看好冷凍年菜市場約占年菜市場60%，約有20到30億元的銷售市場，昨（1日）起至明年2月2日提早推出「家樂福饌食大賞」年菜預購，活動期間買DM年菜商品滿1500元送100元現金折價券，10日至12日另有雙12快閃優惠，加送1.2萬紅利點數。

家樂福湯鍋羹金鑽賞「麒王府瑤柱人蔘糯米雞」，2200g，528元。（家樂福提供）

這次年菜囊括近200道料理，組合套餐較以往提升近25%，素食商品提升超過20%，聯名年菜較去年增加20%，包含獨家引進連續4年獲得米其林推薦的「祥和蔬食餐廳」年菜組合，以及老協珍、鼎泰豐等名店。

家樂福湯鍋羹銀鑽賞「逸湘齋東北酸菜白肉鍋」，1500g，348元。（家樂福提供）

家樂福歸納今年年菜有「吃巧、健康、美觀、快速、素食漸夯」五大消費趨勢，還首度以通路平台角色，邀胡天蘭、徐天麟、林美慧、主廚Hank 4位美食專家，與營養師程涵宇客座評鑑，和家樂福VIP消費者及部落客組成評鑑團，評比近100道年菜，選出「金鑽賞、銀鑽賞、健康賞、吃貨推薦、吸睛推薦、超值推薦、澎派推薦、即速推薦」8類獎項。

家樂福肉類金鑽賞「鄧師傅筍干扣蹄膀」，450g，358元。（家樂福提供）

其中，熱門的「湯鍋羹、肉類、佛跳牆、套餐」4大類，寒流來可先加菜的湯鍋羹類，金鑽賞是「麒王府瑤柱人蔘糯米雞」，銀鑽賞有「逸湘齋東北酸菜白肉鍋」、「佳佳私房牛肉鍋」。肉類金鑽賞是「鄧師傅筍干扣蹄膀」，銀鑽賞有「麒王府燻茶鴨」及「麒王府醬滷大豬腳」。

家樂福佛跳牆金鑽賞「佳佳極品鮑魚烏參佛跳牆」，2700g，838元。（家樂福提供）

佛跳牆類金鑽賞是「佳佳極品鮑魚烏參佛跳牆」，銀鑽賞有「老協珍鮑魚干貝佛跳牆」、「佳佳御膳鮑魚佛跳牆」。套餐類金鑽獎是「佳佳冠軍年菜套餐（6菜）」，銀鑽賞有「狀元油飯五福鴻運套餐（5菜）」、「多和大楊梅鵝莊年菜組（5菜）」，可讓民眾參考選購。

家樂福套餐金鑽賞「佳佳冠軍年菜套餐（6菜）」，5至6人份，原價2788元、特價2688元。（家樂福提供）