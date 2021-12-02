《2021捷克在屏東》晚宴登場，國駐台代表齊聚屏東縣民公園。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

《2021捷克在屏東》晚宴登場，國駐台代表齊聚屏東縣民公園。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

《2021捷克在屏東》晚宴登場，國駐台代表齊聚屏東縣民公園。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

《2021捷克在屏東》晚宴登場，國駐台代表齊聚屏東縣民公園。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

《2021捷克在屏東》活動2日在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr. Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安共同迎賓。潘孟安表示，雖然全球疫情仍然嚴竣，但患難見真情，感謝捷克在台灣疫苗短缺時捐贈3萬劑疫苗，屏東「投桃報李」，以最熱情的回饋協助辦理此次活動，並透過音樂、文化深化雙方交流，讓屏東走向國際。

捷克晚宴設在縣民公園地坑，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府特別將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。

屏縣府準備泰國蝦、牛蒡、洋蔥及烏魚子等在地食材饗宴款待各國佳賓，加上台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演、琉璃珠藝師現場製作，國立屏東大學、美和科技大學出動親善大使協助接待，屏東產官學通力合作辦好這場盛宴，展現屏東多一度的熱情。

在晚宴開始前，潘孟安和捷克辦事處代表Mr. Patrick Rumlar、捷克觀光局亞洲區代表巴士杰接受媒體訪問。潘孟安指出，捷克在台灣人心目中是個古老國家，不論文化、藝術、建設、電影都非常發達，值得我們學習。他說，先前捷克代表來屏東造訪後，雙方相約，雖然在疫情期間無法出國，但可以把捷克文化搬到屏東，為期5天的《捷克在屏東》有音樂、電影、書籍，非常豐富，縣府以辦喜事心情全力協助。

潘續道，過去國人前往歐洲旅遊，捷克是首選之一，此次捷克觀光局亞洲區代表巴士杰特地飛來台灣，經過14＋7天的隔離及自主健康管理後，可以到屏東舉辦3場觀光推薦會，縣府特地邀請產業界、旅遊業者一起交流，未來也可以從教育、文化、藝術、經濟、貿易等多方面促進2國情誼。

捷克辦事處代表Mr. Patrick Rumlar則感謝屏縣府提供這麼好的場地舉辦盛宴，他說，這次會選在屏東舉辦活動，是因為有美麗的演藝廳可以演出捷克音樂、有非常棒的總圖可以展出捷克書籍，也歡迎大家周六日可以到總圖戶外生態池欣賞捷克電影《秘藥》。

縣府表示，《捷克在屏東》系列活動3至5日有3場觀光推廣會，分別在墾丁國家公園管理處、東港大鵬灣國家風景區管理處、屏東市勝利星村創意生活園區舉辦。

捷克觀光局亞洲區代表巴士杰指出，很高興在疫情期間有機會來到台灣推薦捷克，台灣是捷克非常重要的旅遊市場，在亞洲地區排名第三，疫情前每年有20多萬台灣觀光客拜訪捷克，希望在疫情解除後，歡迎更多台灣朋友到捷克旅遊交流。