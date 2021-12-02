買房送丹麥B＆O音響！看準後疫情時代，國人宅在家的時間變多、越來越重視居家生活，從精品別墅起家的富霖開發，Q4在台中市大肚區推出預售新案「富霖映樂」，以北歐丹麥幸福密碼「HYGGE」為規劃核心，打造舒適自在的生活態度，串聯富霖打造的「六感建築」，大手筆全戶送丹麥B＆O音響，要讓住戶享受聽覺體驗！自10月開案以來，深受首購族的青睞，已購客戶不乏來自中科、精密科技園區與台中工業區的上班族。

台中海線地區近幾年受惠科技大廠持續在中科園區擴建廠，帶進越來越多人口就業紅利，推升周邊房市買氣，尤其是龍井、大肚、沙鹿等海線區域，預售新案買氣熱絡。

其中，富霖「映樂」位於大肚瑞井社區，位處中科、東海衛星生活圈，交通便利，臨近向上路、台灣大道，便利通勤台中工業區、台中精密科技園區等，車程約10分鐘直達國道三號、74號快速道路，串連南北生活圈；尤其預計2022年開通的中科特5號道路，未來對中科通勤族更佳便利省時，因此吸引不少中科人購屋。

富霖開發表示，本案不僅交通機能便利，其生活機能同時兼具幸福樂活、自在便利二大優勢，臨近遊園南路商圈、東海商圈、中科商圈等，提供便利的採購生活；而路思義教堂、瑞井步道、藍色公路、東海藝街等樂活景點，滿足生活便利與休閒娛樂。

富霖「映樂」新案基地面積近400坪，走精品北歐文旅風格，產品規劃2-3房，2房（約23坪）加平面車位，主力總價890萬元、3房（約31坪）加平面車位，主力總價1100萬元，總戶數52戶零店面，總銷金額約4.5億元。

本案外觀採現代簡約風格設計，社區地下室採雙車道進出，規劃全平面車位，並以典雅美學設計第二門廳，如同飯店規格大器尊榮，加上建築格局方正，視野優美，成為海線首購族的理想美宅。

富霖開發從精品別墅起家，除堅守品質外，更升級打造「六感建築」，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、體感、心靈等貼心昇華，門廳挑高4.2米採用荷蘭設計品牌MOOOI家具迎賓，採用德國BWT淨水設備，戶戶標配荷蘭原裝進口POLL-TEX防霾透氣紗窗；室內地磚＆衛浴採用MML瑪摩麗磁豪宅界賓士磚，享受聽覺體驗全戶贈送丹麥B＆O音響（Beosound Stage）等，打造富霖開發「六感建築」，期待為未來住戶帶來自在慢活、美學品味的生活體驗！