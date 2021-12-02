由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價的「2021台灣品牌價值」於2日公布榜單，全球記憶體領導品牌威剛科技再度展現品牌實力，品牌價值達86百萬美元、較去年品牌鑑價增加41％，獲選台灣第20大國際品牌，凸顯威剛品牌經營與不斷創新之卓著成效。

過去二年，全球受疫情影響，企業面臨消費者需求與市場型態改變。威剛科技董事長陳立白表示，當總體環境充滿不確定性時，更是品牌發揮影響力的關鍵時刻，威剛憑藉品牌前瞻思維，致力為全球消費者提供創新且多元的科技服務，積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等前瞻領域，深化品牌價值，很開心在威剛20週年之際，成功延續品牌強勁成長動能，讓品牌價值再續高峰。

身為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠，威剛科技以無比的速度及靈活性、提供創新產品與服務，積極回應消費者與市場需求。威剛秉持前瞻性思維，以記憶體產業產品技術能量與品牌實力為根基，積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等多元布局電競、環保綠能、人工智慧等產業。旗下「威速登電動三輪車」與「自主移動機器人」更摘下「台灣精品獎銀質獎」榮耀，展現深厚研發實力，開拓品牌新藍海。

威剛旗下電競品牌XPG，為提供玩家最極致的遊戲體驗，開發軟硬體與電競周邊，致力完整電競生態系。在工控方面，深耕工業級嵌入式存儲，一再推出領先業界的產品，強力助攻未來產業發展。憑藉自主研發電動車馬達與專利佈局，威剛更推出符合節能環保趨勢的電動三輪車，搶先進軍電動車物流產業，展現品牌定義未來的願景與決心。看準AI趨勢，威剛也鎖定智慧醫療和智慧無人搬運車領域，近年來持續推出結合人工智能、大數據分析及雲端服務的AI自主移動機器人等與軟硬體解決方案。

於產品創新的同時，威剛秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，透過多方管道落實企業社會責任，引領社會共好。自創立之初，即由威剛董事長陳立白與總經理陳玲娟帶領全體同仁，串聯外部單位，創造社會參與機會，關注多元共融、社會弱勢、永續教育、全民樂活等面向。

威剛攜手各大社福團體為弱勢賦權，除年年愛心捐款之外，更打造涵蓋幼童、學齡兒童、青少年以及特殊教育學童的全方位永續教育規劃，包含持續舉辦威剛親子繪畫暨攝影比賽，透過活動為孩童們培植創意思維，更偕同公益社福團體關切孩童需求，為孩童們引領無限可能。威剛散播希望與未來的種子，展現企業回饋社會能量的正面影響力，而持續貢獻社會的舉措，也連續兩年榮獲「亞洲企業社會責任獎」殊榮。

另一方面，威剛致力培養多元人才，盡心打造同仁嚮往的幸福職場，威剛對同仁的用心關懷，與友善、溫暖的企業文化，更連續兩年蟬聯「HR Asia亞洲地區最佳幸福職場」，長期以來重視員工健康與成長，也得到內、外部一致之肯定，獲卓越職場頒發「2021年大中華區最佳職場」獎項肯定。

威剛科技董事長陳立白表示，企業是社會的基石，威剛將延續20年來的企業品牌價值，投入資源協助社會發展，落實「引領創新、定義未來」的理念，持續貢獻社會，為大眾的科技生活創造變革。