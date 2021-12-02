英國19世紀作家狄更斯在巡迴朗讀他作品「小氣財神」（A Christmas Carol）期間所撰寫的一封信，即將在倫敦佳士得拍賣，並預計將以4000至6000英鎊（約新台幣14萬7670至22萬1500元）落槌。

狄更斯（Charles Dickens）這4頁標記1858年12月6日的親筆短箋，是寫給他的建築師朋友、國會議員派克斯頓（Joseph Paxton）。

信中描述了一場向狄更斯致意而舉行的耶誕節晚宴，派克斯頓被人說服，出於政治考量沒有出席。

路透社報導，倫敦佳士得（Christie's）圖書部門主管范寧（Thomas Venning）表示：「這真是一封絕佳的信件，因為它集結了狄更斯和另一位偉大的維多利亞時代男性，帕克斯頓爵士。」

范寧說：「他以相當有聲有色的措詞來表達他對於事情為何出錯的沮喪，並繪出當地商人似乎搞砸整件事的饒有趣味景況，這商人名叫惠登（Whitten）。」

狄更斯寫道，他本考慮在談話間提及帕克斯頓的缺席，「在仔細研究了愚蠢之人惠登後，我得到了還是別這樣做的結論，因為我想這並不容易，如果他能找到一個大到足以讓他腳伸進去的洞，他無疑會這麼做」。

這封信15日預估將以4000至6000英鎊價格落槌。

范寧表示，狄更斯的其他信件價格更低，「但我們估計這封（落槌價）要高一些，因為它就是格外地好」。

范寧說，這封信帶來一種耶誕節的氛圍和狄更斯的公眾形象，以及他對於描繪一個不可思議地方事件所展現出的寫作能力。