徐若瑄（左起）擔任首集飛行導師，和徐佳瑩、哈林、Lulu開心合照。（聲林之王3提供）

哈林與徐佳瑩磅礡開唱。（聲林之王3提供）

金曲歌手王彙筑（左起）、上屆選手賴怡安、選手Ash等合唱艾怡良的〈我這個人〉。（聲林之王3提供）

台灣歌唱選秀節目《聲林之王3》將於明天（3日）每周五晚9點全球首播。本季迎來全新組合，由庾澄慶（哈林）、徐佳瑩（LaLa）共同擔綱首席導師；而徐若瑄也驚喜現身，擔任開播首集的飛行導師，她一出場，連哈林都立刻獻上「尖叫聲」，女神魅力不同凡響。

近年跨足戲劇製作人的徐若瑄表示，收到《聲林之王3》的邀約時有點驚訝，但她也是從選拔賽中出來的，很期待這次能給予年輕學員一些表演上的建議，也認為選手的台風、散發出的魅力與觀眾緣，是能勝出的關鍵。哈林則認為徐若瑄舞台表演經驗豐富，可以給予學員很多幫助。

哈林、徐佳瑩兩位首席導師也在開場時演唱自己的拿手曲目。徐佳瑩全身紅衣，獻唱自己的新歌〈以上皆非〉，哈林則演唱膾炙人口的〈缺口〉，2位導師最後更一起合唱由哈林自己全新改編的〈情非得已〉，哈林的搖滾風加上徐佳瑩充滿穿透力的歌聲，歌王歌后同台飆歌，徐佳瑩更熱情大秀舞蹈，演唱會等級的表演馬上High翻全場。

本次賽制為3人1組合唱1首歌，由導師選出1名選手晉級，其他落入待定區。24組演唱完可救回6人，最終導師可以再選出1隊MVP全組晉級，本賽制共晉級32名選手。同組歌手不但要培養默契互相配合，同時也要彼此競爭，賽制相當殘酷。

首集就出現戰況膠著的局面，金曲歌手王彙筑、上屆選手賴怡安、選手Ash等合唱艾怡良的〈我這個人〉，3人細膩的唱功，彷彿用歌聲訴說每人背後的故事，讓導師們深受感動卻也難以抉擇。3人難分軒輊，各有支持者，徐若瑄鼓勵選手：「每個人都是獨一無二的，不要緊張要有信心！」導師們也首次出現意見分歧的狀況，堪稱是戰況最膠著的死亡之組，最後的評選結果令人屏息以待。

客家歌手組合則為本集一大亮點，3位客家人選手那祈、邱彩衣、Leaf改編娃娃魏如萱的〈彼個所在〉，部分歌詞改以客語演繹，柔情似水的語氣讓飛行導師徐若瑄都忍不住眼中含淚。

《聲林之王3》共計有72組選手入棚比賽，每個來頭都不小。包含曾入圍第26屆金曲獎最佳新人獎王彙筑；「唐貓」主唱、曾與團員入圍第31屆金曲獎最佳演唱組合獎的阿蘭；林宥嘉〈自然醒〉作曲人李拾壹…等。此外，更有很多已發片歌手也前來挑戰，包含早就有不俗人氣的九九，以及「沒有才能」的黃若欣等，讓賽事更加激烈。

《聲林之王3》3日起，每周五晚9點於ETtoday主站、App、星光雲／新聞雲Facebook、聲林之王Youtube首播；4日起，每周六晚10點在台視播出。