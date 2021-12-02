混血男模L與女性友人進行「人與人連結」，還將過程拍下，打上馬賽克上傳推特。不過L打馬技術太差，晃動過程中女友人臉部離開打馬區「全都露」，事後友人告知，氣炸提告。台北地檢署偵結全案，認定L涉犯散布猥褻物、違反個資法，將L起訴。

據ETtoday新聞雲報導，受害女子與L是多年好友，2020年間北上借住L家中，2人進而發生性關係，L用手機拍攝激戰過程，事後將女子臉部打上馬賽克，上傳個人推特。

豈料，L馬賽克技術不佳，過程中女子晃動，臉部脫離馬賽克範圍「正臉全露」被看光，友人發現後告知，女子氣得報案。

L堅稱取得對方同意才拍攝、並非偷拍，而且他有打馬賽克，沒有違法犯意。檢察官勘驗影片，認為難認定女子遭偷拍，不構成妨害秘密罪。但將性愛畫面上傳至推特，已涉犯散布猥褻物、違反個資法，將L起訴。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。