台獨明星、太陽花青年李柏璋遭起底在PTT上發文幫林秉樞洗白，帶風向抹黑高嘉瑜，事後也被查出曾任民進黨立委陳亭妃妹妹、台南市議員陳怡珍助理，曾爆料前立委陳柏惟10年前肇事逃逸的資深媒體人黃揚明晚間再度透露，李柏璋當初就是行為不檢，才會離開陳怡珍團隊。

陳亭妃胞妹陳怡珍坦承，李柏璋過去曾經協助處理臉書工作，但因表現不好已離職，但對他在職多久，何時離職不願明說，聲稱已忘記。

黃揚明在臉書表示，李柏璋之前捲入一起網路誹謗告訴官司，因此被查出曾擔任陳怡珍辦公室助理，但陳亭妃幕僚向他表示，李柏璋因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

黃揚明表示，李柏璋現在就是專職網軍操作者，就算PTT把CrazyWinnie無限期水桶也沒意義，因為網軍帳號太多，「殺了一個Crazywinnie，還有千千萬萬個Crazywinnie」。他也指出，林秉樞是一個善用人脈達成其需求的渣男，在政治領域頂多是個寫手，說他是網軍頭目就太抬舉他了，若有自己的網軍系統，也不會笨到去高嘉瑜主場PTT爆料。更列出網軍三階級「上等網軍：出錢出力」、「中等網軍：收錢辦事」、「下等網軍：烏龍連串」。

而對於外界盛傳李柏璋曾擔任綠委顏聖冠助理，顏聖冠今天也發出聲明表示，李柏璋並未擔任過正式助理，僅有2014、15年間在服務處短暫擔任無支薪志工，自己則是因太陽花事件與李有所接觸，2015年因為「某些事故」，就立刻請李柏璋離開團隊，多年來都沒互動。