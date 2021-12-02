全台壓軸周年慶Big City巨城周年慶2日登場，在天冷與最後一波優惠商品力帶動下，人潮湧進，首日業績衝出4.53億(含遠東SOGO百貨新竹店)較去年同期成長3％。

巨城指出，一早10點前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計首日來客數逾12.8萬人，消費者驚呼新竹人的日常「不是在巨城就是在前往巨城的路上」。

每年巨城周慶最具特色就是上百家快閃名店跟進湧進新竹城；今年120間超夯話題快閃及特賣會發威，全台美食名店、美妝保養、日系小家電、童裝聯合品牌整體業績較去年上揚，低溫來襲刺激冬被、保暖服飾、大衣外套熱銷，加上國旅持續發燒，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，戶外用品、服飾類業績較去年成長3成。

且看準大新竹高所得的消費力道，鑽戒珠寶配飾等精品受青睞，在優惠滿額送購物金的加持下業績亦成長2成；年底買屋換屋宅經濟發威，成家所需的智能大型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，開店2小時集雅社已突破千萬業績；德誼iPhone 13全系列及新款平板、筆電熱賣超過200組，不到5點同樣賣破千萬，家電3C整體業績強勢成長。

值得一提的是，竹苗獨家「金色三麥」餐廳，在巨城特有舊金山街景下打造城市公園氛圍，同慶開幕首日全時段座無虛席，帶動整體餐飲業績成長近2成，週年慶首日客單較去年成長5％。