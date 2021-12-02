美國計畫舉辦「領導人民主峰會」，排除邀請中俄等國。中國外交部發言人汪文斌今天（2日）在例行記者會中指責美國：借民主之名，行破壞民主之實。

12月1日，俄羅斯外交部就美國擬舉辦「領導人民主峰會」發表聲明稱，美國及其盟友沒有資格也不應該以「民主燈塔」自居，美在國際上採取的不友善行動已使外界喪失對其信任。俄方呼籲所有國家不再推行所謂「民主化」，不搞重新劃線，以實際行動捍衛聯合國憲章規定的各國主權平等原則。

汪文斌表示，中方對俄方有關立場表示讚賞。近期，中國注意到許多國家政要和媒體對美國舉辦所謂「領導人民主峰會」提出批評。泰國副總理兼外長敦表示，峰會純粹出於政治目的，是政治操弄，泰國沒有收到邀請反而應感到高興。匈牙利外長西雅爾多指出，「民主峰會」具有典型的美國國內政治特徵，匈牙利民主無需任何人評判。埃及、沙烏地阿拉伯、以色列等中東多國媒體評論稱，「民主峰會」是美國干涉他國內政、維護霸權的工具。美式民主除了在中東和世界各地播下死亡和破壞的種子外，沒有留下任何有價值的東西。這些情況都表明，美舉辦「民主峰會」不得人心，遭到國際社會普遍反對。

汪文斌指出，美國以自身標準劃線，將世界上一半國家和地區劃入「民主陣營」，將另一半國家歸入「非民主國家」行列。這種做法本身就違背民主精神，暴露出美將民主工具化、武器化，打著民主幌子推進地緣戰略、打壓異已的真實意圖。

汪文斌指責，長期以來，美國通過國際開發署等政府機構和「國家民主基金會」等所謂「非政府組織」，對主權國家進行滲透顛覆，挑動「顏色革命」；以推廣民主名義濫施單邊制裁，對阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動軍事干涉，造成數十萬平民死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。美人為將世界劃分為「民主」和「非民主」兩大陣營，只會給世界帶來更多混亂，給各國人民帶來更多災難。

汪文斌諷刺，事實上，「民主峰會」和民主無關，是借民主之名行破壞民主之實。面對新冠疫情、氣候變化、恐怖主義、經濟復甦等全球性挑戰，世界需要的不是挑動分裂、對抗的「民主峰會」，而是在聯合國憲章宗旨和原則基礎上堅持真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對共同挑戰。