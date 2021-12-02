《產經新聞》報導，美國陸戰隊和日本陸上自衛隊將於4日展開「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合演習，會是美軍首度在運用「遠征前進基地作戰」（EABO）概念下，於日本進行「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）的長距離空運與快速打擊演練，而EABO正是美國陸戰隊支援台海戰事的主要手段之一。

根據陸自聲明稿，「堅決之龍21」將自4日舉行至17日，參演單位包括陸自第9師團第5普通科連隊（步兵團）、東北方面特科隊（砲兵群）、東北方面航空隊，以及美國陸戰隊第3師和第1航空機聯隊下轄單位等，訓練地點包括東北宮城縣王城寺原演習場、岩手縣岩手山演習場、青森縣八戶演習場、北海道矢臼別演習場等。

《產經新聞》透露，在此次演習中，美國陸戰隊將首次於日本本土對HIMARS進行長距離空運，以C-130J運輸機將其自沖繩縣普天間基地運至矢臼別演習場，模擬進行EABO中關鍵的快速部署和射擊能力，也會與當地的陸自反艦飛彈單位共同訓練。

HIMARS除用於發射火箭和MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），未來也會整合研發中的精確打擊飛彈（PrSM），後者射程可突破500公里。雖然日方強調此演習針對該國離島防衛，但EABO作戰也是美國陸戰隊支援台海戰爭的主要手段之一，能自前線島嶼威脅於周邊區域活動的共軍船艦，甚至打擊中國大陸本土基地等。不過仍不確定屆時日本政府是否願意冒遭中國大陸攻擊的風險，開放本土供美軍部署。