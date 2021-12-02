隨著Omicron確診病例持續攀升，南非政府考慮強制為民眾施打疫苗。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已宣布成立任務小組，針對此事研議細節，但並未設定具體回報日期。南非目前成人完整疫苗接種率約36％。

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