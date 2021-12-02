Omicron確診病例攀升 南非考慮強制施打疫苗 22:002021/12/02 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Omicron確診病例持續攀升，南非政府考慮強制為民眾施打疫苗。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著Omicron確診病例持續攀升，南非政府考慮強制為民眾施打疫苗。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已宣布成立任務小組，針對此事研議細節，但並未設定具體回報日期。南非目前成人完整疫苗接種率約36％。 Omicron蔓延 經濟學家：供應鏈危機尚未結束 澳洲Omicron確診人數攀升 醫療專家籲保持警戒 境外移入＋17例 確診無新增死亡 日本現2例Omicron確診 研議提前接種第3劑疫苗 #Omicron #確診病例 #考慮 #強制 #南非 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京海淀區1名赴京人員核酸陽性 上海新增2例新冠本土確診病例 20:422021/12/02 兩岸 Omicron攻破美國大門 拜登宣布收緊入境檢疫措施 21:072021/12/02 財經 加州全美Omicron首例確診 患者到過南非症狀輕微 04:582021/12/02 國際 美出現Omicron首例確診 逢低買盤進場美股止跌 21:072021/12/02 財經 香港再出現Omicron確診個案 曾在機場逗留4天 13:032021/12/02 兩岸 防Omicron變異株 入境印尼將隔離10天 11:482021/12/02 國際 Omicron變種病毒23國現蹤 世衛籲加速疫苗接種 20:222021/12/02 財經 《國際社會》防疫警鈴大作 韓連兩天新確診破5000人 10:512021/12/02 財經 韓國新增確診數創新高 暫停隔離豁免措施 10:422021/12/02 財經 國際熱門新聞 不是亂講 Omicron是終結疫情解方？關鍵曝光 - 國際 影》這配備超乎常人想像 最新豪華私人飛機造價上看百億 - 國際 減少大腦發炎與失智風險 研究認證只要每天養成1習慣 - 國際 宏國新總統與中國建交 有變數 - 國際大事 - 中國時報 現有疫苗難擋Omicron？最新BNT保護力曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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