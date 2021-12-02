《新聞千里馬》

台灣民意基金會11月30日公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌施政滿意度民調，顯示4成7贊同蔡總統處理國家大事的方式，4成1則不贊同；至於閣揆蘇貞昌，4成5滿意蘇內閣整體施政表現，4成6不滿意，兩人在數據表現上都較先前明顯下滑。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，政府在四項公投議題，跟主流民意是站在對立面，因此蔡英文聲望下挫，並不奇怪。

另外，台灣民意基金會11月30日也公布最新民調顯示，「反萊豬」、「珍愛藻礁」及「公投綁大選」雖然仍是同意大於不同意，但正反差距已縮小；「重啟核四」則逆轉為不同意45.9％，小勝同意2.4個百分點。

《新聞千里馬》主持人馬千惠問到，最新民調顯示，對蔡政府來說，公投回魂，可是為什麼聲望反而下跌，跌回4字頭，怎麼會這樣子，感覺是矛盾的啊。

游盈隆表示，感覺上是矛盾，但深入了解後並不矛盾。本來民進黨支持者有50％支持藻礁，現在只剩下25％，所以回來了23％，其他的事項也有這樣的現象。這些回流的支持者，在上個月的時候，被問到「你贊同不贊同蔡英文總統處理國家大事方式的時候」 ，這些人還是說贊同，上個月說贊同，這個月也說贊同。這差別只不過是在四大公投議題，他們不講投同意票，而是講改投不同意票。公投差距的縮小、逆轉，跟總統聲望沒有直接關聯。

游盈隆接著表示，四項公投，有三項是同意票多於不同意票，至少6個百分點，多的則多到19個百分點，顯示政府在四項公投議題，跟主流民意是站在對立面，蔡英文聲望下挫，有什麼奇怪之處。