中天新聞即將在11日關台滿1年，去年底被迫從有線電視轉入網路經營新媒體，第1年交出亮眼成績單，在2021年台灣地區熱搜30個熱門新聞事件中，中天在YouTube居於領先，是主要的KOL。

根據Qsearch Trend平台的數據顯示，中天頻道在YouTube拿下23個熱門事件的觀看次數第一名！包括三大罷免案、公投、疫情、高端爭議、城中城46死以及美中博弈等國內外大事的觀看次數都是冠軍；中天儘管沒了52台，卻搖身成為YouTube流量王！當家主播盧秀芳感謝所有中天粉絲相挺，她說「數百萬網友鑿破威權之壁，為中天送來了那道光！」

中天剛出爐的「邁向2022 中天新聞數位媒體競爭力報告」還披露，今年第3季衝進YouTube發燒榜的影片中，中天上發燒的影片是全台第1多，中天《正常發揮》節目是YouTube發燒榜的常客，多次出現前10名影片中有3支是《正常發揮》。

潤利艾克曼就統計，搶進發燒榜前3名的影片數量中天佔24％，奪下第1名；發燒榜前10名頻道，中天家族佔了6個。《正常發揮》主持人王又正對1年來不離不棄的粉絲溫情喊話：「1年了，台灣改變了嗎？因為有你們，台灣還有救，別灰心。」

這份競爭力報告裡指出，中天電視頻道的訂閱數，這1年暴漲超過134萬個訂閱，一舉成為2021年台灣最大的新聞YouTuber；從YouTube後台分析，中天轉入網路後，觸及群眾更為廣大，全年平均單月不重複觀看人數(UV)超過1500萬人，5-7月單月不重複觀看人數(UV)更超過1800萬人，涵蓋人群也比有線電視更為多元。

中天《頭條開講》主持人周玉琴就形容轉型網路這1年「我們在電視被分手，但很快，我們在網路找到彼此」，周玉琴說，因為有粉絲力挺中天，所以自己放膽去試，勇於展現自己的個性，詼諧聊時事，嚴肅論議題；周玉琴在中天轉型周年發下豪語，「期待未來能海闊天空，華麗轉身，讓全球華人都為中天點讚。」