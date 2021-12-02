土耳其財長換人 總統任命親信接任 22:042021/12/02 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）周四任命親信內巴蒂（Nureddin Nebati）擔任財政部長，取代經濟政策主張長期與他不合並宣佈辭職下台的埃爾文（Lutfi Elvan）。內巴蒂過去曾擔任財政部副部長。 宏國新總統與中國建交 有變數 雙城務實為兩岸注暖流 莫讓「反獨」上綱殃及「促統」心靈契合 柯震東為浪浪發聲 曝愛犬陪走過低潮 #巴蒂 #親信 #財長 #換人 #總統任命 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵事故頻傳僅換處長 行政院：後續究責都支持並會加速改革 14:202021/12/02 政治 美國黑人音樂教父住家遭竊賊闖入 妻子中彈身亡 14:132021/12/02 國際 股債並行 跟上景氣循環 04:102021/12/02 投資理財 世界愛滋病日拜登發豪語 2030年前HIV在美終止 14:142021/12/02 國際 棧橋落墩傷藻礁 經濟部打臉蔡英文 04:102021/12/02 政治要聞 5生肖12月貴人運最旺 神隊友帶財 賺錢超順利 11:102021/12/02 運勢 前幕僚新書：川普大選辯論前3天已呈COVID陽性 11:452021/12/02 國際 信評看升 美高收債錢力足 04:102021/12/02 投資理財 1218公投》蘇貞昌竹北公投宣講 批國民黨就是在亂 20:492021/12/02 政治 財經熱門新聞 英穩達宣布破產銀行踩雷 兆豐、華銀最慘 - 財經 不是板橋！這區40年老公寓飆破2千萬 網認證：真正新北一哥 - 財經 台灣人不忍了！英特爾CEO又轟台積電 網引張忠謀金句嗆爆 - 財經 Omicron攻破美國大門 拜登宣布收緊入境檢疫措施 - 財經 - 工商 台南社區才蓋6年管理費欠400萬 網狂勸不要碰！原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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