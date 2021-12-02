土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）周四任命親信內巴蒂（Nureddin Nebati）擔任財政部長，取代經濟政策主張長期與他不合並宣佈辭職下台的埃爾文（Lutfi Elvan）。內巴蒂過去曾擔任財政部副部長。