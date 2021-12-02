距離虎年農曆春節不到兩個月，由於2022年春節假期長達9天，國人受疫情影響無法出國過年，再加上春節返台檢疫鬆綁，預料回台過年人潮將創新高，預期虎年圍爐聚餐需求大增，餐飲業者爭相推出外帶年菜組合，搶食高達60億元的春節圍爐商機！新天地（8940）餐飲集團表示，目前預購訂單暴增，將調高銷售目標及備貨數量，今年外帶年菜銷量可望成長三成以上。

新天地餐飲集團品牌總監林國威表示，雖然國內疫情控制良好，但國外疫情仍然嚴重，加上近期出現的新型變種病毒傳播力更強，不少人憂心大批春節返鄉人潮造成疫情破口，選擇外帶年菜在家圍爐需求較往年明顯增加。

以新天地來說，今年推出4款現做外帶年菜，10人份及6人份，價位從6888至9988元，預購銷售量年增五成，尤其在新型變種病毒造成多國封鎖國門新聞披露後，詢問電話暴增！目前已上調銷售目標及備貨數量，預估整體銷售量可超越去年三成以上。

春節返台檢疫鬆綁，造成返鄉人數激增，預估春節期間將有4萬國人返台過年，導致防疫旅館一房難求，許多民眾可能在防疫旅館隔離趕不及回家圍爐，為了讓闔家圍爐不落單，新天地暖心推出外帶年菜+1，因應返鄉過年的民眾需求，在防疫隔離期間也能和家人一起圍爐。

林國威表示，新天地規劃一人份除夕圍爐餐盒，只要購買外帶年菜10人份、6人份一組，即可加購一組除夕防疫圍爐餐盒，內容豐盛包含山珍海味，送到旅館與家人同步線上圍爐吃年夜飯，同享溫馨闔家團圓時刻。防疫餐盒限量推出，僅限除夕當日取餐。

新天地今年以台式經典風味搭配異國料理元素，嚴選高檔鮑參翅肚、外型紅艷討喜的帝王蟹與龍蝦，為圍爐宴增添富貴喜氣。此外，今年將山珍海味食材以日式台菜概念呈現「吉祥拼盤聚寶盆」，為新天地外帶年菜首創吸睛之作，開蓋光彩耀眼猶如聚寶盆令人驚豔，也讓第一道頭盤為明年運勢搏來嶄新的局面！ 林國威表示，新天地整套年菜都承載著家人團聚的滋味，主廚當日現做，讓道道招牌佳餚現身自家餐桌。其中，「御品魚翅佛跳牆」豐富食材以老母雞高湯精燉熬煮數小時，口感溫潤，充滿年味象徵富足；「雙龍翻騰戲東海」紅色討喜年味十足，以澳洲龍蝦搭配蒜蓉清蒸，鹹香有餘帶出蝦肉鮮甜，吸飽精華鮮味的粗粉絲與肉脆味甜的龍蝦相得益彰。

此外，「帝王蟹米糕」以黃金比例糯米拌炒豐富配料，香氣四溢的讓外地遊子品嚐家傳經典滋味；象徵長壽的「花膠海參燴長年菜」，有過年必吃的芥菜，搭配充滿膠原蛋白的珍貴花膠及海參。即日起開放預購，可於新天地旗下梧棲店、旗艦店、東區店訂購取餐，據點涵蓋大台中範圍取餐方便。