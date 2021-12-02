英特爾（Intel）CEO季辛格（Pat Gelsinger）再度向台積電開砲，重申台灣並非一個穩定的地方，台積電存在地緣政治風險，呼籲美國補助應該著重於本土晶圓廠，而非台積電、三星等外企。消息曝光後，引爆台灣網友怒火，有人回憶起台積電創辦人張忠謀對季辛格的評價，「張忠謀：季辛格對台積很不客氣」、「老張說過，這個CEO很不客氣啊」。

美國目前正在推動520億美元半導體補助，旨在振興國內半導體產業，台積電、三星等大廠陸續砸重金，赴美增設新廠，這筆520億美元的補助對台積電和三星至關重要。然而，季辛格日前在論壇發表演講，重申台灣並非是個穩定的地方，呼籲美國政府補助應著重於當地晶圓廠，而不是如台積電、三星等外企。

季辛格表示，儘管台積電、三星於美國設廠，確實能夠降低地緣政治風險，但投資國內晶片業所帶來的好處更大，如能夠擁有研發等，「你希望能夠擁有相關智慧財產權、研發，還是想讓這些都回流亞洲？」。

季辛格強調，台灣、南韓政府也正在補貼支持本土的晶圓廠，「我們不光是和台積電、三星競爭，而是和台灣、韓國競爭」。

季辛格再度對台積電開砲，消息傳至台灣，大批網友對此憤憤不平，「笑死，不就是米國人要台G（台積電）去的嗎」、「台積電才不想去美國吧，到底誰求誰啊」、「不穩定那你還下單給台積電」、「又要爭補助款了」、「只會嘴，GG和三星不過去美國根本沒差，以為他們超愛」、「以為GG很想去喔？」、「如果他能阻止台積海外設廠，我會放鞭炮慶祝」。

此外，有部分網友回憶起張忠謀此前對季辛格的評價，「張忠謀：基辛格對台積很不客氣」、「老張說過，這個CEO很不客氣啊」、「這傢伙對我們很不友善」、「張忠謀真的中肯」。張忠謀曾於10月底提到季辛格，坦言他確實是個人才，但也不諱言稱「5年前這傢伙就很不客氣，現在對台積電也很不客氣」。