就算是女朋友，她說不要就是不能要！高雄男子阿明（化名）與女友在KTV吃烤蝦歡唱後，回到女友住處同床共枕，見她只穿內褲，自以為女友想「壞壞」，伸手撫摸女友胸部及下體，女友一再拒絕他仍一摸再摸，最後女友氣炸提告。高雄地院被依強制猥褻罪判阿明8個月有期徒刑，上訴遭到駁回，近期將入監服刑。

根據判決書，阿明與女友2019年11月某日凌晨先去買了3斤烤蝦，再到KTV唱歌飲酒，清晨歡唱結束一起回到女友住處休息。女友在盥洗完畢後，穿著洋裝上衣及內褲睡覺。阿明在警詢時稱，他向女友要求發生性關係，女友表示「起來再看看」，他躺在女友旁邊，用手去摸她的胸部跟下體，女友用手撥開，並跟我阿明說不要用，但阿明還是繼續摸，女友表示再用的話，會請他離開，阿明上廁所回到床上後，竟又去脫女友內褲，女友醒來拉回去，再度說「不要用」，阿明又再度去上廁所，覺得自己已經酒醒就離開。

一、二審法官認為，阿明在事情發生後用臉書傳訊息給女友，痛斥她「不然妳想怎樣，感覺仙人跳」、「去告我，去找妳家人，我也沒對妳強姦，妳同意我回去的，也是妳自己不穿褲子引誘」、「覺得妳在恐嚇取財」，不過阿明對此判決並不同意，認為自己一開始坦然認錯並道歉，是因為對和解金額談不攏，才會在金錢壓力下說出「仙人跳」、「恐嚇取財」等字眼，決定提出上訴。

最高法院法官閱卷後，認為原審認事用法，並無不妥，駁回阿明的上訴，判處有期徒刑8月確定，檢方將通知他入監服刑。