日本影視天王木村拓哉1日日媒獲當地《報知新聞》主辦的「第46屆報知電影獎」，木村首度封影帝。他出道已有30多年且作品無數，一直與電影獎項擦身而過，讓得獎的他十分開心。

日本天王木村拓哉自成為「SMAP」團員至今已30多年，《長假》《HERO》等多部經典電視劇中他演技充滿魅力，吸粉無數，然而一直沒在電影獎中得過影帝。「第46屆報知電影獎」中他終於憑電影《假面飯店2》首度獲得最佳男主角。同時，木村的女兒木村心美參與配音的動畫也獲最佳動畫，父女同獲榮耀。

《假面飯店2》視覺。（三菱地所プロパティマネジメント株式会社提供）

但木村得獎後雖表示開心，但也吐露：「怎麼說好呢？自己成為這樣的評選中的一人，我過去沒什麼經驗。」他對拍攝初期遇疫情剛爆發印象深刻，「現場氣氛變得緊張，以前拍了很棒的片段時，劇組大家擊掌，拍完殺青會開心互抱說『辛苦了』，但現在都不一樣了。」

這次呼聲也很高的演員還包括綾野剛、岡田准一、佐藤健、菅田將暉等，不過評審第一回合木村獲得最多票，他精彩演出獲得評委「發散獨特而成熟男性的氣味，表情生動支配全片」。

永野芽郁（中）在《地獄之花園》逗趣演出平凡上班族一角。（U-NEXT提供）

他還透露最後大型派對看起來雖有種性感氛圍，但其實大家都很緊張，腳部像是有個枷鎖一樣。」在片中木村扮演潛入酒店查案的警探，但他又談及拍攝期間，跳火辣探戈舞的一幕最讓他感到高難度，他雖在SMAP隊中多年來都有跳舞，但對跳探戈完全沒有幫助。

此外而獲得最佳女主角的是22歲的新生代演員永野芽郁，她以《地獄花園》、《接棒家族》兩片獲封影后。《地獄花園》中她扮演逗趣演出平凡上班族一角，與太妹群展開逗趣糾葛，發揮她最擅長的喜劇表現。親情片《接棒家族》她扮演田中圭沒有血緣的女兒，合演的還有石原里美，呈現家族笑淚。