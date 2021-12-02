挪威官員今天表示，奧斯陸一家公司最近舉辦耶誕派對，恐爆發Omicron變異株大型群聚感染，確診人數上看50人。
美聯社報導，這些人最近都參加了一場在奧斯陸一家餐廳舉辦的耶誕派對。
路透社報導，奧斯陸當局表示，「現階段有1人確認感染Omicron變異株，但預料人數還會攀升」。
奧斯陸市政府聲明，官員目前正在追蹤參加派對者的足跡。
挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，受影響民眾都居住在奧斯陸與周邊都會地區。
挪威官員今天表示，奧斯陸一家公司最近舉辦耶誕派對，恐爆發Omicron變異株大型群聚感染，確診人數上看50人。
美聯社報導，這些人最近都參加了一場在奧斯陸一家餐廳舉辦的耶誕派對。
路透社報導，奧斯陸當局表示，「現階段有1人確認感染Omicron變異株，但預料人數還會攀升」。
奧斯陸市政府聲明，官員目前正在追蹤參加派對者的足跡。
挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，受影響民眾都居住在奧斯陸與周邊都會地區。
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