挪威官員今天表示，奧斯陸一家公司最近舉辦耶誕派對，恐爆發Omicron變異株大型群聚感染，確診人數上看50人。

美聯社報導，這些人最近都參加了一場在奧斯陸一家餐廳舉辦的耶誕派對。

路透社報導，奧斯陸當局表示，「現階段有1人確認感染Omicron變異株，但預料人數還會攀升」。

奧斯陸市政府聲明，官員目前正在追蹤參加派對者的足跡。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，受影響民眾都居住在奧斯陸與周邊都會地區。