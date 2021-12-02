各國陸續出現新變異株Omicron案例。蔡英文總統今晚表示，面對國際疫情升溫，我們要嚴陣以待，並呼籲還沒接種一劑的國人盡快接種，政府也已追加購買疫苗，為接種第三劑做好準備。「拜託大家持續落實防疫，一起團結守護台灣」。

蔡英文在臉書表示，雖然台灣本土案例至今維持＋0，面對國際疫情升溫，我們仍要嚴陣以待。她呼籲還沒接種一劑的國人盡快接種，符合接種間隔的朋友們，也儘速預約施打第二劑。

她也建議12-18歲青少年完整接種二劑BNT疫苗，今天已經開放第1-3類人員(中央防疫官員除外)，追加接種第三劑Moderna疫苗，「我要請符合資格的朋友注意相關資訊」。

蔡英文強調，為了守住疫情防線，除了先前已經追加購買3600萬劑基礎劑型與次世代劑型的Moderna疫苗，我們也另外追加購買500萬劑基礎劑型與次世代劑型AZ疫苗，為接種第三劑做好準備。「國際疫情不可輕忽，我也要拜託大家持續落實防疫，一起團結守護台灣。」