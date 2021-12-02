1名人妻在網路上自曝丈夫外遇，小三還是名小10歲的年輕女子，她事後質問丈夫，對方竟大方坦承，理由是「夫妻倆已近3年無性行為」，讓她爆氣問網友「愛愛很重要嗎？把小孩顧好才是重要吧」，結果網友一面倒認為人妻問題很大，「性愛真的很重要，難怪他要外遇」、「有多少對離婚的就是因為無性生活」。

該名人妻在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她與丈夫結婚4年，第1年生完孩子後她就發現丈夫外遇，小三還是名小丈夫10歲的女生，而丈夫事後承認此事，目前2人仍分居維持婚姻關係，日前2人談到離婚事宜，她提出想要房子、孩子則歸對方，男方則不願意，讓她相當不解「奇怪！外遇的人還有資格談條件？真的是夠傻眼吧！」

1名人妻在網路上自曝丈夫外遇，小三還是名小10歲的年輕女子，她事後質問丈夫，對方竟大方坦承，理由是「夫妻倆已近3年無性行為」。（翻攝自臉書「靠北老公2.0」）

1名人妻在網路上自曝丈夫外遇，小三還是名小10歲的年輕女子，她事後質問丈夫，對方竟大方坦承，理由是「夫妻倆已近3年無性行為」。（翻攝自臉書「靠北老公2.0」）

該人妻說，她沒有對方外遇的證據，若提告不知道能否讓丈夫「淨身出戶」，她曾問過對方外遇理由，丈夫說因為2人自從有小孩後完全沒有性生活，丈夫說「就算做多少家事幫忙又怎麼樣？你每次都說不要」，此說法讓她相當傻眼，她說現在很多夫妻都是無性生活，「愛愛很重要嗎？把小孩顧好才是重要吧」。

不過其他網友一面倒不支持該人妻，留言說「愛愛在法律上也是夫妻該履行的義務之一吧」、「愛愛不重要，小孩也不想要，那幹嘛那麼麻煩結婚呢」、「性愛真的很重要，難怪他要外遇，不能怪他」、「雖然外遇不對，但不難理解為什麼他會外遇」、「性很重要你不知道嗎？有多少對離婚的就是因為無性生活」、「雖然外遇是他錯在先，但是你的問題也很大」。