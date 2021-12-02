高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台議論，PTT上卻出現名為「CrazyWinnie(沒品維尼)」的帳號企圖幫林秉樞洗白，還不斷抹黑高嘉瑜與前任男友馬文鈺，事後遭起底該帳號為太陽花青年、知名網軍李柏璋持有。對此李柏璋也在晚間發出聲明，坦言自己確實有委託友人PO文，但辯稱對方怎麼寫自己管不著，因為沒介入也沒收錢。

李柏璋聲明中指出，自己並未承認就是沒品維尼本人，事件發生前完全不認識林秉樞，沒有臉書好友，更無私下聯絡，也不知道林跟誰交往。而11月30日當天因為慶生，整天都在外面，因此無法發文，也不想捲入到這起事件中。

李柏璋說，媒體報導他用LINE與林秉樞密切聯絡也並非事實，本人LINE帳號僅有一個，裡面也只有84個好友，不可能不知道自己有加誰好友。

李柏璋坦言，報導出來後，林秉樞確實有透過共同朋友致電，提出幫忙在網路平台上發聲明的要求，他也基於共同朋友情誼的關係，也相信林的說法，才會請友人幫忙發文，但分毫未取，只是純粹幫忙，資訊都是林秉樞所給，怎麼寫他不介入也不收錢，因此也管不著。

李柏璋說事後看新聞才發現林秉樞謊話連篇，自己與朋友都被騙慘，現在相當後悔接他電話，也不知道高嘉瑜傷勢如此之重，對高感到懊悔與抱歉。他也坦言，沒品維尼發文前他確實知情，但文章並非他所發，自己當中有一定責任，不會推卸。文末也對牽扯其中的長輩與朋友道歉。

針對李柏璋聲明中提及之相關報導，《中時新聞網》也鄭重澄清，報導原文中的LINE對話，係指「CrazyWinnie沒品維尼」在PTT上所貼出的4張高嘉瑜與林秉樞的LINE對話，並非指稱李柏璋與林秉樞有用LINE密切聯絡。且警方研判高、林2人LINE對話外人得以入手，應是林秉樞本人所外流，並由此推斷林秉樞與李柏璋之間有所聯繫。