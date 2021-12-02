台中第二選區立委補選，將於明年1月9日登場，民進黨參選人林靜儀將對上國民黨參選人顏寬恒。顏寬恒遭網紅暗指政見會以美食討好選民，前交通部長林佳龍則呼籲檢調注意顏陣營「炒米粉」涉及賄選。台中地檢署約談曾舉辦政見會的4位里長及22名里民到案說明，訊後全部請回。針對綠營聚焦「炒米粉」，前民進黨立委郭正亮表示，炒米粉，他也辦過；炒米粉也很常見，這只是要造成「寒蟬效應」。

主持人錢怡君2日在政論節目《新聞大白話》中質疑說，鄉下炒米粉很多，民進黨沒有在炒米粉嗎？最近很多餐會像公投宣講有很多雙主菜便當，怎麼不查呢？郭正亮對此表示，「炒米粉，我自己也辦過」。重點是有沒有伴手禮，一般都是辦圓桌那種餐會，人家才會去抓，炒米粉，他真的沒有看過。郭正亮甚至強調，炒米粉很常見，這只是要造成「寒蟬效應」。

台北市議員徐巧芯則表示，沒有對價的東西，應該都是可以的，就算沒有被名義上列入清單裡面，但若這樣就要去查，以後「炒米粉」都要查。

音地大帝日前到台中市霧峰區參加顏寬恒政見會，並在臉書貼出自己大啖焢肉等美食照片，引發爭議。台中地檢署2日指揮警方及調查局人員約談其中包括3名霧峰區的里長、1名烏日區里長，以及22名曾參加政見會餐會的里民，釐情餐會是否有對價關係，里長供稱自掏腰包或地方人士贊助舉辦餐會，訊後都請回。