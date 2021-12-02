南韓女星宋智孝昔以模特兒身份出道，隨即開啟演員路，在影視方面都有代表作，精湛演技更讓她獲獎無數，此外也在長壽綜藝節目《Running Man》擔任固定班底，自然不造作的個性深植人心；近期宋智孝突然剪去女人味長髮，激短小男孩新造型還遭譏笑「被狗啃」，今（2）日出席AAA頒獎典禮，化身霸道女總裁氣場十足大翻轉，但典禮中睏了照睡不誤的可愛模樣仍讓粉絲笑歪。

南韓每年年末會有許多頒獎典禮，儘管當地受疫情影響，Asia Artist Awards（簡稱AAA）仍在今晚盛大舉行，有許多演員、偶像團體和諧星參與，其中橫跨女演員和主持的40歲女星宋智孝，也在出席名單中；宋智孝日前換了新髮型，一頭小男孩風格的激短髮，讓觀眾和粉絲都相當不習慣，甚至有酸民狠批「像狗啃過」。

不過，宋智孝根本不甩網路評論，身穿一襲黑色長版大衣走紅毯，整理過後的頭髮加上煙燻妝，瞬間從「小男孩」風格轉變成「霸道女總裁」，氣場十足外，彷彿一個眼神就能電暈所有人，再度成功驚艷全場。

宋智孝在典禮上累了照睡不誤，讓粉絲看了都笑歪。(圖/ 摘自微博)

有趣的是，有眼尖網友觀看頒獎典禮時，發現宋智孝不改自然爽朗性格，以及她出了名愛睡覺，沒想到在典禮上累了閉目養神，剛好被畫面捕捉到，也讓眾人看了笑歪，紛紛表示「頒獎又怎樣，姊睏了照睡不誤」、「不知道是好氣還是好笑，最後還是笑了」；另外宋智孝也連續3年，拿下AAA人氣獎。