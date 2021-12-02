高雄市鳳翔國中一名梁姓老師1日早上執行交通導護工作卻遭闖紅燈的車撞成重傷，仍未脫離險境。台南市教育產業工會今天呼應全教總的聲明，批教育部約20年前就說要重視教師執行校外導護，迄今卻毫無具體作為，不排除發起不合作運動，全面退出校外交通導護工作。

台南市教育產業工會指出，這次意外透過媒體報導及現場影像，老師站導護「拿指揮旗擋車」，事實上，教師執行導護現場安全令人堪憂，但大家更需了解的是，教師並非《道路交通管理處罰條例》所稱「依法令執行指揮通之人員」，若發生事故需冒著被告風險，且已有實際案例，而教師被車撞，還可能被檢討「缺乏指揮交通專業」，意即老師管制交通本身就是違法的。

台南市教育產業工會說，棘手問題還不止於此，教師執行校外導護時間與班級教學時間是重疊的，若此時班級學生發生意外，面對家長究責，教師仍需承受，所以老師都只能自求多福、希望不要出事。

該會也批評，教育部2003年10月間曾發布新聞提到「法律上並無明定教師擔任導護之義務，但因基於愛心而協助，若發生事故，對教師而言，甚感遺憾之外，卻要負事故連帶責任，使教師備感壓力，此問題確實值得重視。」但近20年來，問題依舊，教育部行政怠惰不作為致教師遭受嚴重傷害，監察院豈能無視？

台南市教育產業工會也呼籲，政府規畫提供一條安全就學通道，是根本也是各方共識，校內導護歸教育人員，校外導護歸社會或可討論成為原則，強調教育部若繼續推諉卸責，不排除發起不合作運動，全面退出校外交通導護工作。