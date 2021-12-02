大陸央視新聞2日報導，因貪得無厭，遭被害人視訊直播檢舉的鄭州市委前常委、政法委書記于東輝受賄一案，河南省商丘市中級人民法院2日公開宣判，以受賄罪判處于東輝有期徒刑14年，併科罰金200萬元（人民幣，下同）；追繳在案的贓款1929.0887萬元及扣押在案的金條10根，予以沒收，上繳國庫，不足部分繼續予以追繳。於東輝當庭表示服從判決，不上訴。

據報導，2021年4月7日，河南省隆慶祥服飾有限公司總裁姜書敏發布舉報視訊，她舉著自己的身分證，實名舉報鄭州中院院長于東輝索賄500萬元財物。她稱，于東輝曾索賄數千萬，實際索得現金200萬元、金條20根、蟲草9斤，總價值約為500萬元。

一個月後，即5月20日，河南省紀委監委發布消息稱，于東輝涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。6月10日，大陸全國政法隊伍教育整頓第一次新聞發布會舉行，于東輝點名被查。7月8日，河南省第一批政法隊伍教育整頓情況新聞發布會召開，於東輝再被點名，確定落馬。

判決指出，2006年至2020年，被告于東輝利用擔任濮陽市中級人民法院副院長、河南省高級人民法院民事審判第二庭庭長、洛陽市中級人民法院院長、鄭州市中級人民法院院長、鄭州市委政法委書記等職務便利，或者職權和地位形成的便利條件，插手干預案件、為他人在職務調整、工作調動等方面提供幫助，非法收受30餘人財物，折合人民幣共計2009.6337萬元（約合新台幣8739.15萬元）。

商丘市中級人民法院認為，被告于東輝身為國家工作人員，利用職務上的便利，或者職權和地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。雖然被告于東輝到案後認罪認罰，退繳了大部分贓款，但被告于東輝身為政法機關領導幹部，利用職權插手干預案件、利用幹部提拔、調整機會等大肆謀取私利，數額特別巨大，嚴重損害政法隊伍形象，社會影響極其惡劣，情節特別嚴重，依法應從嚴懲處。法院遂作出上述判決。

當地人大代表、政協委員、媒體記者及各界群眾等30餘人旁聽了宣判。