許多人都有痔瘡的困擾，尤其生過孩子的女性更常見，一名47歲的女子生產後冒出痔瘡，原本不以為意，但拖了2年後因出血頻繁，甚至上完廁所，老公發現馬桶裡都是血，才帶她就醫，醫師內診時發現她肛門的黏液帶有腥臭味，再往裡面一摸竟戳到約50元大小的爛肉，醫師直嘆氣，若早一點來診治，也許息肉就不會演變為大腸癌。

外科醫師鍾雲霓在《醫師好辣》節目中分享案例指出，這名47歲的女性，生完2個孩子後，以為長了痔瘡，對於偶爾的腫脹、流血都不以為意，後來出血頻率逐漸增加，有次如廁後被丈夫發現馬桶裡都是血，才覺得不對勁就醫。

醫師轉述，女子表示自己近期常拉肚子、出血頻率變高，醫師透過肛門鏡檢查，認為痔瘡應該沒有大到會出血，但不尋常的是，聞到肛門黏液發出濃烈的腥臭味，沒想到用手指往直腸深處一探，竟摸到一塊50元硬幣大小的爛肉，最後確診為大腸癌，讓女子震驚不已。

鍾雲霓嘆氣表示，若該名女子在兩年前出現病灶初期就來檢查，及早發現息肉，也許只要摘除即可，不會拖到後來惡化成大腸癌，並強調大腸癌是無聲的疾病，很多人一開始都會誤以為是痔瘡，導致錯過黃金治療期，提醒最好定期做腸胃鏡檢查，一有異狀就要及早就醫。