台中知名的臻品藝術中心31週年展，今年集結8名藝術家舉辦「邂逅．緩慢滲入視角的光」特展，自12/4起展出至2022年1/28。臻品藝術中心負責人張麗莉今（2）日在開展典禮中表示，在邁入第31年之際，臻品依然秉持著推動當代藝術與建築關係的議題，持續策畫當代藝術的展覽。有感於近兩年因為疫情關係，藝術經營雖然不如往常，但是，仍希望可以藉由展覽的推動，「用藝術來療癒人心」！

張麗莉強調，也因著「用藝術來療癒人心」這個初衷，當策展人張禮豪提出了31週年的展覽主題「邂逅．緩慢滲入視角的光」，邀請8位藝術家參展，希望透過不同的媒材和藝術概念辯證及回應之餘，成為經歷黑暗時刻「一道溫暖的光」，讓參觀者在欣賞作品之餘，眼角能透著光、心靈也閃動著光的溫暖。

策展人張禮豪在開幕儀式中一一介紹參展作品時指出，這次邀請藝術家莊普、林鴻文、吳怡蒨、劉文瑄、徐婷、徐瑞謙、賴純純、Maria Lezhnina，透過繪畫、影像、雕塑、複合媒材等，盼為參觀者帶來些許心靈上的撫慰。

張禮豪表示，參展的藝術家雖然橫跨了年齡與國界，但是，藝術無國界，創作媒材的多元性和主題性的連結才是展覽的精神。為此，張麗莉表示，「看到策展人的提案時，內心還蠻感動的，這次邀請的藝術家，對於作品、光與空間之間的運用，變化出不同的視覺感受；而策展人用心規劃展出作品的位置和關係，讓展場呈現不刻意的秩序和節奏，也讓我們發現藝術的更多可能性！」

此次參展者之中，74歲的莊普，是年紀最大的藝術家，作品「太陽、月亮」援用慣見的印記手法，加上線條結構，在精心布局的極簡藝術下，呈現更多感性詩意。

27歲的徐瑞謙，則是參展者中年紀最小的。張禮豪說，徐瑞謙的創作擁有強烈個人風格，作品「固定擠壓2」運用鋼鐵、水泥等質地厚重的材料，透過線條、塊面與構件的組合，營造出俐落清爽的視覺觀感。