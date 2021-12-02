「2021年台灣最佳國際品牌價值調查」今日揭曉，台達電連續第十一年入選，品牌價值也再次躍昇，不僅連續九年成長，近三年更以雙位數增幅快速上揚，較 2020年提升19％，達3.95億美元。

台達品牌長郭珊珊表示，2021年是台達成立50周年，將持續創新、節能、守護環境，邁向永續品牌，台達電由零組件供應商成功轉型為系統整合方案的提供者，近幾年台達電更逐步擴展至商業應用領域，以電力電子核心技術發展電動車車載電力控制、動力系統、以及充電設備，同時，以物聯網科技發展智慧健康建築及能源基礎設施的解決方案，打造以人為本、永續的智慧城市。面對全球後疫情時代新的生活型態，不斷增加的數位服務對資通訊設備和資料中心產生強烈需求，台達作為領先的通訊電源供應商，將伴隨5G的趨勢，提供綠色機房及節能解決方案，期盼以半個世紀積累的能源效率技術，與各領域合作夥伴攜手迎向下一個50年。

「台灣最佳國際品牌價值調查」由經濟部工業局主辦，並由國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。