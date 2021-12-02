極少數人注射AZ疫苗後發生血栓，科學家們發現了這一極罕見副作用的「觸發點」，即腺病毒能吸引人體血液中一蛋白質，他們認為，這進而誘發連鎖反應，最終導致血栓形成。

英國廣播公司（BBC）今天報導，阿斯特捷利康（AZ）疫苗被認為拯救了約100萬人免於染疫身亡，但各國對於接種後可能引發罕見血栓的疑慮，影響當局的AZ疫苗施打年齡層策略，例如英國建議40歲以下民眾選用他牌。

非常少數民眾在接種AZ疫苗後發生血栓，衛生當局稱這一「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, VITT）「極度罕見」。

澳洲Mirage News指出，英國卡地夫大學（Cardiff University）、美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）和AZ科學家組成的團隊，企圖釐清VITT發生的原因。

英國廣播公司報導，AZ一位發言人強調，與疫苗相比，感染COVID-19更可能導致血栓發生，且它發生原因的完整解釋尚未確定。

她補充，雖然這項研究並非確鑿，但提供了有趣見解，AZ藥廠正在尋找方法利用這些新發現，作為致力消除血栓這一極為罕見副作用的一環。

研究人員對罕見血栓研究的兩個初步線索為：只有使用某些技術的疫苗，才有較高的血栓風險；發生血栓者身上帶著不常見的抗體，這些抗體會攻擊他們血液中一種叫做「血小板第4因子」（platelet factor 4，PF4）的蛋白質。

AZ疫苗使用黑猩猩腺病毒作為載體；研究人員認為，腺病毒可能與某些人發生的罕見血栓有關聯。

因此，他們使用了一種稱為「冷凍電子顯微術」（cryo-electron microscopy）的技術，拍攝了腺病毒分子尺度的圖像。

這一研究發表於期刊「科學先端」（Science Advances），揭示了腺病毒的外表面像是磁鐵一般，將血小板第4因子吸引到它身上。

澳洲Mirage News報導，卡地夫大學研究人員派克（Alan Parker）表示：「需要發生一系列複雜事件才能觸發VITT這種極其罕見的副作用。我們的數據證實血小板第4因子可以與腺病毒結合，這是解開VITT機制的重要一步。」

他告訴BBC新聞網：「腺病毒表面帶負電，血小板第4因子帶正電，兩者結合得很好。」

他表示，現在掌握的是罕見血栓的觸發器，研究人員認為，下一階段為「錯位免疫」（misplaced immunity），但這尚需進一步研究證實。

人體免疫系統在罕見情況下，將血小板第4因子誤認成外來腺病毒一部分後，便釋放抗體到血液中攻擊它，最終，抗體與血小板第4因子簇集在一起，引發血栓形成。

伯明罕大學醫院NHS基金會信託（University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust）顧問血液學家萊斯特（Will Lester）稱讚這一「非常詳細」研究，稱其有助於解釋血栓的「最可能初始步驟」。

但他也表示，仍有許多問題未獲解答，包括部分人是否可能比其他群體更易受此副作用影響，以及為什麼血栓最常見於大腦和肝臟的靜脈中，這些問題可能需要時間和進一步研究來釐清。

與AZ合作研發疫苗的英國牛津大學（University of Oxford）則拒絕針對這一研究置評。