大陸媒體報導，在波音737 Max 因兩場致命墜機事故，使得全球停飛兩年多以後，中國大陸航空監管機構，在星期四批准波音737 Max的飛行許可，同意進行技術升級。

科技冒險(Tech x Plore)報導，中國航空日報(China Aviation Daily)援引中國民用航空局(Civil Aviation Administration of China)的話，機師還需要完成新的培訓，737Max才能回復商業飛行。

波音對大陸民航局的決定表示非常歡迎，受此消息激勵，波音的股價在盤前交易中上漲 4.25%。

美國是在2020年12月，同意737Max的飛航許可，2021年1月，也獲得歐盟監管機構的同意，中國大陸是最後1個737 Max主要市場，因為他們的購機量很大。另外巴西和加拿大也給了批准。

2018年10月29日，印尼獅航發生首起737Max墜機事故，然後2019年3月10 日，伊索比亞航空也發生737Maz墜毀，共造成246人死亡， 737 Max陷入停飛。

調查人員認為，飛機的自動飛控系統有問題，電腦對攻角的判斷出現錯誤，在自動飛行時，會將機鼻朝下，機師必須接過駕駛才能補救，在伊索比亞航空時，機師甚至無法挽回。

波音公司被要求重新設計737Max系統，飛行員也需要接受新技術培訓。