國外旅遊仍受限，國內春節聚餐需求更旺，飯店業者中、西式除夕圍爐宴專案齊發。六福萬怡酒店不僅粵亮廣式料理、宴會廳推出傳統中式的除夕圍爐年夜飯專案，敘日全日餐廳也推出匯集高檔食材及應景料理的自助餐台，晚餐時段更豪華加菜，搶攻圍爐商機。

敘日全日餐廳在除夕晚餐時段無限量供應海膽握壽司、烏魚子、鮑魚人參雞湯、Prime肋眼牛排等高級食材，每桌再加贈帝王蟹、每人半尾的波士頓龍蝦，還有過年必吃佛跳牆、紅蟳油飯，誠意十足，餐期將分成2輪，每人2680元+10%。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳在除夕夜推出送帝王蟹、波士頓龍蝦的限定好康。（六福旅遊集團提供）

粵亮廣式料理主廚團隊也精心設計新年桌菜，除了10人宴席3萬2000元+10%，針對小家庭也推出五人合菜1萬7500元+10%；若在包廂內用餐，則為10人宴席3萬8000元+10%，再享專人全程VIP服務，還有高級威士忌1瓶、紅酒2瓶及果汁2壺等好禮3選1；若是除夕至大年初六期間至粵亮廣式料理享用桌菜或合菜，則再加碼贈送伴手禮「芋香鮮奶黑糖糕」1份，象徵虎年好運連發。

館內宴會廳也針對偏愛傳統桌菜圍爐的賓客推出虎福臨門除夕圍爐宴，包含5人中式圓桌盛宴1萬7500元+10%，10人中式闔家盛宴3萬2000+10%起，準備多道經典招牌美饌，席間可享3小時果汁、中式熱茶無限暢飲，每桌再提供Elite Concept一禮莊園新年主題花藝一組；享用五星美食之外，現場還能夠欣賞財神報喜熱鬧拜年、魔術、變臉表演等精彩活動，還有畫糖、造型氣球等互動攤位，闔家共享好吃又好玩的團圓時刻。

除了除夕圍爐享用大餐，粵亮廣式料理於初一至初六推出春節限定餐點外，也有個人套餐1888元+10%、十人桌菜1萬8888元+10%，今年更特別主打烤鴨，推出春節滿堂吉慶鴨合宴7999元+10%，較去年同期更優惠2000元，可供4至6人享用，平均每人最低不到1500元，就能盡情大啖烤鴨大餐。

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