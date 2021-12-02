即將於12月24日上映的電影《噩兆》以核四廠試運轉「全黑28小時」為背景，描述女大學生林美善參加貢寮海洋音樂祭後失蹤，她的爸爸尋女多日未果後，決定求助於超自然力量，一組專題記者計畫從旁紀錄整個過程，卻發現失蹤案的真相遠比他們想像的還要駭人。

電影內容為在核四廠爆發「全黑28小時事件」的同一時間，6.5公里外的福隆海水浴場，正在舉行一年一度的「貢寮海洋音樂祭」，來自全台各地的年輕人湧進此地，恣意地在沙灘上揮灑青春。然而，據傳曾有人參加完這屆音樂祭之後，就此失蹤。

核四廠和福隆海水浴場，正好都位於台灣東北角，這裡因為海上災難頻傳，所以有「魔鬼東北角」之稱，此外，它們也都落在傳說中的「太平洋百慕達」之中。從台灣東北角開始，往東到日本東京，再往南到雅浦群島，這三個點連結而成的三角形海域稱作「龍三角」，也就是所謂的太平洋百慕達，歷史上有許多船隻和飛機在經過這片海域時失蹤，據傳蘇聯曾經在此處失去13艘核子潛艇。

直到近代，仍有許多台灣船隻在此海域遇難。2000年，砂石船「花蓮一號」在野柳外海失聯，直到2003年才被發現，船上21人失蹤；2005年，宜蘭外海發生兩起砂石船沉船；2007年，巴拿馬籍「美沙寧輪」在此處沉沒，29人至今下落不明；2012年，砂石船「海翔八號」在基隆外海沈船。除了船隻之外，連飛機也躲不過太平洋百慕達的威力。2017年，一架台灣空軍的幻象2000戰機，在經過此海域時失去信號，有關單位找遍周邊，仍然找不到任何失蹤原因的線索。此區域種種離奇的失蹤事件也令許多人聯想到美國的費城實驗。