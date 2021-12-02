民進黨立委高嘉瑜昨（1日）出面淚訴遭男友林秉樞施暴並威脅散布不雅片，引發社會大眾關切。但親綠名嘴溫朗東認為，林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營，這是標準的國安問題。對此，名嘴黃創夏驚訝表示，不利執政黨就貼「中共同路人」標籤，政黨輪替都好幾回了，手法不變，就這樣「發現」林秉樞也許是紅，自己真是服了。
國民黨前青年部主任陳冠安2日在臉書轉貼溫朗東貼文後，發文嘲諷「山也中共同路人，海也中共同路人，路邊的野花野草也是中共同路人。這就是綠營意見領袖的論述水平，一個論點解釋整個宇宙 ￫塔綠斑宇宙」。
黃創夏同日也在臉書發文質疑，「不利執政黨，就叫他『三合一敵人』丶『中共同路人』⋯⋯政黨輪替好幾回，手法不變！『發現』林秉樞也許是紅，我服了」。
網友則在黃創夏貼文留言，「抗中保台真是好生意，當個網軍，黃金萬兩，四個不同意，也很好賺」、「笑死，綠營自己裡面的蛀蟲，只要推給對岸就可以保持綠色的乾淨，一切都是阿共的陰謀」、「民進黨自命清高卻造成社會風氣貪婪及治安敗壞」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。