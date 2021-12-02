民進黨立委高嘉瑜昨（1日）出面淚訴遭男友林秉樞施暴並威脅散布不雅片，引發社會大眾關切。但親綠名嘴溫朗東認為，林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營，這是標準的國安問題。對此，名嘴黃創夏驚訝表示，不利執政黨就貼「中共同路人」標籤，政黨輪替都好幾回了，手法不變，就這樣「發現」林秉樞也許是紅，自己真是服了。

國民黨前青年部主任陳冠安2日在臉書轉貼溫朗東貼文後，發文嘲諷「山也中共同路人，海也中共同路人，路邊的野花野草也是中共同路人。這就是綠營意見領袖的論述水平，一個論點解釋整個宇宙 ￫塔綠斑宇宙」。

黃創夏同日也在臉書發文質疑，「不利執政黨，就叫他『三合一敵人』丶『中共同路人』⋯⋯政黨輪替好幾回，手法不變！『發現』林秉樞也許是紅，我服了」。

網友則在黃創夏貼文留言，「抗中保台真是好生意，當個網軍，黃金萬兩，四個不同意，也很好賺」、「笑死，綠營自己裡面的蛀蟲，只要推給對岸就可以保持綠色的乾淨，一切都是阿共的陰謀」、「民進黨自命清高卻造成社會風氣貪婪及治安敗壞」。

不利執政黨，就叫他「三合一敵人」丶「中共同路人」⋯⋯ 政黨輪替好幾回，手法不變！ 「發現」林秉樞也許是紅，我服了！ 由黃創夏發佈於 2021年12月2日 星期四