民進黨立委高嘉瑜昨（1日）出面淚訴遭男友林秉樞施暴並威脅散布不雅片，引發社會大眾關切。但親綠名嘴溫朗東認為，林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營，這是標準的國安問題。對此，名嘴黃創夏驚訝表示，不利執政黨就貼「中共同路人」標籤，政黨輪替都好幾回了，手法不變，就這樣「發現」林秉樞也許是紅，自己真是服了。

國民黨前青年部主任陳冠安2日在臉書轉貼溫朗東貼文後，發文嘲諷「山也中共同路人，海也中共同路人，路邊的野花野草也是中共同路人。這就是綠營意見領袖的論述水平，一個論點解釋整個宇宙 ￫塔綠斑宇宙」。

黃創夏同日也在臉書發文質疑，「不利執政黨，就叫他『三合一敵人』丶『中共同路人』⋯⋯政黨輪替好幾回，手法不變！『發現』林秉樞也許是紅，我服了」。

網友則在黃創夏貼文留言，「抗中保台真是好生意，當個網軍，黃金萬兩，四個不同意，也很好賺」、「笑死，綠營自己裡面的蛀蟲，只要推給對岸就可以保持綠色的乾淨，一切都是阿共的陰謀」、「民進黨自命清高卻造成社會風氣貪婪及治安敗壞」。

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不利執政黨，就叫他「三合一敵人」丶「中共同路人」⋯⋯ 政黨輪替好幾回，手法不變！ 「發現」林秉樞也許是紅，我服了！

黃創夏發佈於 2021年12月2日 星期四

山也中共同路人 海也中共同路人 路邊的野花野草也是中共同路人 這就是綠營意見領袖的論述水平 一個論點解釋整個宇宙 👉塔綠斑宇宙 #奇文共賞

陳冠安 X 黨革青發佈於 2021年12月2日 星期四
#林秉樞 #高嘉瑜 #黃創夏 #溫朗東 #中共同路人